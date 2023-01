Mundo Rei Charles III pode quebrar silêncio após exposição de Harry sobre a família real

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Enquanto o rei deseja ter Harry presente para sua coroação, a imprensa relata que o príncipe William tem reservas quanto à presença deles Foto: Reprodução Enquanto o rei deseja ter o casal presente para sua coroação, a imprensa relata que o príncipe William tem reservas quanto à presença deles. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em resposta ao príncipe Harry, que revelou intimidades da família real no livro “Spare” (“O Que Sobra”, na versão brasileira) e no documentário “Harry & Meghan” (Netflix), como brigas físicas entre ele e o irmão William, o rei Charles 3º, 74 anos, poderá quebrar o silêncio sobre o assunto enquanto se prepara para uma entrevista para a BBC, emissora estatal britânica. As informações são do tabloide britânico Mirror.

Charles, 74, será coroado em 6 de maio e, ainda segundo o Mirror, teria pedido ao arcebispo de Canterbury para ajudar a chegar a um acordo para que Harry, 38, e Meghan Markle, 41, comparecessem ao evento histórico. De acordo com o tabloide, o rei sentiria que a ausência do casal seria uma distração maior do que a presença deles em si. E, por essa razão, estaria disposto a oferecer concessões para persuadi-los a comparecer.

Megxit

Se o palácio concordar com a entrevista à emissora estatal, Charles pode esclarecer o drama do chamado “Megxit” (uma referência ao “Brexit”, a saída do Reino Unido da União Europeia), no qual Harry e Meghan deixaram de trabalhar como membros da família real. Assessores do palácio ainda discutem possibilidade, mas a ideia seria dar a sua versão sobre o afastamento de Harry e Meghan da família real.

A BBC poderia usar o veterano radialista Jonathan Dimbleby, 78, amigo de longa data de Charles 3º, para conduzir, mas assessores do palácio estão preocupados com linha abordada na entrevista. “Os planos já estão em andamento para a cobertura da coroação na BBC, incluindo o perfil sobre o monarca. Não é a coisa feita para evitar assuntos em entrevistas, por isso, torna as coisas complicadas”, disse uma fonte do The Mirror.

Notícia mundial

“Mesmo um pequeno comentário sobre Harry e Meghan seria notícia mundial. Também poderia levar a uma resposta de Harry, o que seria imprevisível, como tanto. Tudo é muito delicado”, continuou.

Charles, o príncipe William, 40, e sua esposa Kate Middleton, 41, mantiveram silêncio após a exposição de Harry, que também incluem alegações como um desentendimento entre Meghan e Kate sobre vestidos e o relacionamento difícil dos dois príncipes com a rainha consorte Camilla, 75.

Enquanto o rei deseja ter o casal presente para sua coroação, a imprensa relata que o príncipe William tem reservas quanto à presença deles. Fontes disseram que o futuro rei estaria preocupado com o fato de seu irmão ofuscar o evento, usando-o como uma “manobra”.

“Ainda há uma opção para a família simplesmente produzir um discurso de coroação ou conteúdo que eles filmam e fornecem. Ele permite o controle sobre o que é dito e não abordaria os Sussexes.”.

