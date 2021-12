Mundo Reino Unido anuncia novas medidas para enfrentar a variante ômicron

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Governo estipula regras de testagem e isolamento para quem entrou em contato com infectados

O governo do Reino Unido anunciou neste domingo (12) medidas adicionais para combater a propagação da variante ômicron: ampliação da campanha de vacinação de reforço para os maiores de 30 anos, a partir de segunda-feira (13); testagem obrigatória, durante 7 dias, de pessoas vacinadas que entraram em contato com casos confirmados de Covid-19; isolamento por 10 dias de cidadãos que não foram imunizados e que conviveram com infectados.

“A ômicron está se espalhando rapidamente no Reino Unido e deve se tornar a variante dominante”, disse o ministro da Saúde, Sajid Javid, em um comunicado. Ele também pediu aos cidadãos que se vacinem ou recebam a dose de reforço “o mais rápido possível”. A intenção é que, até o fim de janeiro, todos os maiores de 18 anos tenham direito à terceira aplicação do imunizante no país.

O Reino Unido é um dos países mais afetados pela Covid-19, com mais de 146.000 mortes desde o início da pandemia.

