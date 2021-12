Saúde Goiás confirma dois casos da variante ômicron

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Segundo a SES, não existiam casos da nova linhagem em GO no sistema nacional de Covid-19 Foto: Freepik Segundo a SES, não existiam casos da nova linhagem em GO no sistema nacional de Covid-19. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Os dois primeiros casos de Covid-19 pela variante ômicron registrados em Goiás foram detectados em moradores de Aparecida de Goiânia, conforme divulgou neste domingo (12) o prefeito Gustavo Mendanha.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, até as 18h de sábado (11) no relatório do Cievs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) não existiam casos dessa variante em Goiás. Portanto, estes serão considerados os primeiros.

De acordo com o prefeito, são duas mulheres que se infectaram com a variante. Elas têm 20 e 46 anos de idade e estão com sintomas leves da doença. A suspeita é que elas se contaminaram com um casal de missionários que vieram de Luanda, capital da Angola, na África.

Mendanha explicou que os missionários desembarcaram em Guarulhos (SP) em 3 de dezembro, fizeram o teste RT-PCR, que deu negativo. Depois, eles ficaram em Aparecida de Goiânia entre os dias 3 e 5 deste mês.

“Embora o casal tivesse tido resultado negativo, nós resolvemos fazer o sequenciamento genético dessas duas pessoas que foram positivadas com a variante ômicron”, pontuou o prefeito.

Testagem no aeroporto

Passageiros que desembarcarem no Aeroporto de Goiânia a partir de segunda-feira (13) serão testados contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, o objetivo é evitar a propagação de novas cepas do vírus, como a ômicron.

A Prefeitura de Goiânia informou ainda que a testagem não será obrigatória, mas que as pessoas que forem detectadas com a doença serão monitoradas. Conforme a pasta, os passageiros que desembarcarem em Goiânia e pretenderem ficar na cidade por mais de cinco dias e testarem positivo, serão monitorados como forma de melhoria da vigilância em saúde, bem como dos casos de Covid-19.

