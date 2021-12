Rio Grande do Sul Obelisco em homenagem ao general Geraldo Antonio Miotto é inaugurado na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Amigos e admiradores do general Miotto idealizaram e construíram um obelisco em homenagem ao militar, que foi comandante do CMS Foto: Juliana Roll/Ascom GVG Amigos e admiradores do general Miotto idealizaram e construíram um obelisco em homenagem ao militar, que foi comandante do CMS. (Foto: Juliana Roll / Ascom GVG) Foto: Juliana Roll/Ascom GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior esteve presente na inauguração de um obelisco em homenagem ao general Geraldo Antonio Miotto, em São Marcos, na Serra Gaúcha, cidade natal do militar, no sábado (11). Falecido em janeiro deste ano em decorrência de complicações da Covid-19, aos 65 anos, Miotto teve destacado trabalho no Exército Brasileiro.

Ranolfo relembrou alguns momentos que pôde dividir profissionalmente com o general, que foi comandante do CMS (Comando Militar do Sul), entre os quais o desfile de 7 de setembro de 2019.

“Era um dia chuvoso e eu representava o governo do Estado e tive a honra de, ao lado do general Miotto, passar a tropa em revista durante a cerimônia. São inúmeras boas lembranças dessa relação que passa da institucional e entra no campo da admiração pessoal”, disse o vice-governador.

Na homenagem, Ranolfo recebeu uma moeda, entregue pela família Miotto, a fim de agradecer aos amigos e admiradores que contribuíram para a realização da homenagem. “Essa moeda que recebi em homenagem ao general Miotto ficará em um lugar de destaque na minha casa, para me lembrar todos os dias da importância que esse homem teve para todos nós”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul