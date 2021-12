Polícia Três mulheres são presas com roupas furtadas na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As criminosas estavam em um automóvel emplacado em Caxias do Sul Foto: PRF/Divulgação As criminosas estavam em um automóvel emplacado em Caxias do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, na tarde de sexta-feira (10), vários itens de vestuário que haviam sido furtados em Vacaria. Três mulheres foram presas por furto qualificado.

Durante fiscalização na BR-116, com apoio do serviço de inteligência, os agentes abordaram um automóvel emplacado em Caxias do Sul que transitava pela rodovia. No carro, estavam as bandidas, de 24, 29 e 35 anos, todas naturais de Caxias do Sul, e as roupas furtadas.

Segundo informações divulgadas pela PRF no sábado (11), além de possuírem várias passagens por furto, elas já tinham registros criminais por estelionato, tráfico de drogas e receptação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia