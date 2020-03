Notas Mundo Reino Unido busca 250 mil voluntários para ajudar serviço de saúde

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O Reino Unido está buscando 250 mil voluntários para ajudar o Serviço Nacional de Saúde e as pessoas vulneráveis atingidas pela crise do coronavírus, disse o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, nesta terça-feira. Na próxima semana, será aberto um novo hospital temporário no centro de exposições Excel, em Londres, para tratar até 4 mil pessoas.

