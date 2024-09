Mundo Reino Unido passará a exigir autorização de viagem para brasileiros no ano que vem

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O envio das solicitações inicia em 27 de novembro deste ano. Foto: Reprodução O envio das solicitações inicia em 27 de novembro deste ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Reino Unido passará a exigir uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) para brasileiros a partir de 8 janeiro de 2025. O envio das solicitações inicia em 27 de novembro deste ano. As informações são do site do governo do Reino Unido.

Os turistas terão de desembolsar £ 10 (cerca de R$ 72,80) na candidatura, sendo que crianças e bebês também pagam. A autorização engloba a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. O ETA tem dois anos de validade e permite que o turista viaje pelo Reino Unido quantas vezes quiser — e se instale por lá durante seis meses, no máximo. Em caso de mudança de passaporte, é necessário emitir um novo documento.

Para emitir a autorização, é necessário entrar neste site com o passaporte em mãos, acesso ao e-mail e um cartão de crédito ou débito (também aceita Apple Pay e Google Pay). O processo também solicita foto do passaporte e do rosto do candidato.

Conforme o governo britânico, o retorno sobre a autorização leva cerca de três dias úteis. Em alguns casos, pode levar mais tempo. O ETA não garante entrada nos países do Reino Unido, sendo necessário também passar pelos serviços de imigração. A nova autorização não é exclusiva dos brasileiros, sendo que países do mundo todo deverão passar pelo mesmo processo.

Viajantes com permissão para viver, trabalhar ou estudar no Reino Unido não precisam do ETA, assim como quem tem um passaporte britânico, irlandês ou é cidadão de territórios britânicos ultramarinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/reino-unido-passara-a-exigir-autorizacao-de-viagem-para-brasileiros-no-ano-que-vem/

Reino Unido passará a exigir autorização de viagem para brasileiros no ano que vem

2024-09-26