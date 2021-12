Mundo Reino Unido registra recorde de novos casos diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Um dos países mais castigados da Europa, com 146.791 mortos até o momento, registrou 78.610 novos casos em 24 horas Foto: Reprodução Um dos países mais castigados da Europa, com 146.791 mortos até o momento, registrou 78.610 novos casos em 24 horas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Reino Unido, onde a variante ômicron do coronavírus avança com muita velocidade, registrou nesta quarta-feira (15) seu recorde de casos diários de Covid-19 desde que começou a pandemia, segundo dados oficiais.

Um dos países mais castigados da Europa, com 146.791 mortos até o momento, registrou 78.610 novos casos em 24 horas. O recorde diário anterior era de 68.053 em 8 de janeiro, em pleno avanço da variante alfa.

O governo de Boris Johnson impôs nesta semana novas restrições para tentar frear o rápido avanço da nova variante ômicron do coronavírus, muito mais contagiosa. E lançou uma campanha de vacinas de reforço em massa com o objetivo de administrar uma terceira dose em todos os maiores de 18 anos antes do fim do ano.

Nesta quarta-feira, 43% dos adultos já receberam a injeção, segundo dados oficiais, e 81,5% dos maiores de 12 anos já têm as duas primeiras, segundo a mesma fonte.

