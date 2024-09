Política Relator de ação sobre o X, ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, participa na Grécia de festa com Gusttavo Lima em iate

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gusttavo Lima recebeu cerca de 100 pessoas no iate avaliado em R$ 1 bilhão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A bordo de um iate de luxo na ilha grega de Mykonos, a celebração do aniversário de 35 anos do cantor Gusttavo Lima reuniu outras personalidades, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). A informação foi antecipada pela coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, e confirmada pela CNN.

Em um vídeo publicado no Instagram por um perfil de fãs do artista sertanejo, o ministro do STF aparece ao fundo aplaudindo o aniversariante na hora do parabéns.

O STF disse que o ministro está em Roma (Itália) para um compromisso acadêmico e, “como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário.”

Marques não tem data prevista para retorno, mas tem participado das sessões por vídeo. Logo após a festa, por exemplo, esteve na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) remotamente.

Marques é relator de duas ações: uma do partido Novo contra o bloqueio do X e outra da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra as multas a quem burlar a decisão.

Determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, as medidas já foram referendadas por unanimidade pela Primeira Turma da Corte, colegiado do qual Marques não faz parte.

Em tese, o tipo de ação ajuizada pelo Novo e pela OAB – uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) – não cabe contra decisão individual de ministro da Corte, especialmente se já referendada.

Mesmo da Europa, Marques ainda analisa os próximos passos – por exemplo, se irá submeter o caso ao plenário. Para uma ala da Corte, diante da complexidade do caso, um julgamento pelos 11 ministros da Corte seria o melhor cenário.

Avião apreendido

Um avião que pertence à empresa do cantor Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã dessa quarta-feira (4), durante a Operação Integration, que investiga a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais e resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra. Em nota, o cantor disse que a aeronave foi vendida.

Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, cumpridos no Recife PE), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO) e Barueri (SP). Mais de R$ 2,1 bilhões de ativos foram bloqueados.

As autoridades também determinaram o sequestro de bens, entre eles estão joias, relógios, carros de luxo, imóveis, embarcações e até aeronaves. Entre os aviões apreendidos está o de matrícula PR-TEN, que está registrado no nome da Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do empresário e cantor Nivaldo Batista Lima, mais conhecido pelo público como Gusttavo Lima.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/relator-de-acao-sobre-o-x-ministro-nunes-marques-indicado-por-bolsonaro-participa-de-festa-com-gusttavo-lima-em-iate/

Relator de ação sobre o X, ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, participa na Grécia de festa com Gusttavo Lima em iate

2024-09-04