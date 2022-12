Porto Alegre Relatório de balneabilidade indica praias de Belém Novo liberadas para o banho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Liberação é uma boa notícia para quem pretende passar o verão em Porto Alegre. As praias do Lami, entretanto, estão impróprias segundo o mesmo relatório Foto: Alex Rocha/PMPA Liberação é uma boa notícia para quem pretende passar o verão em Porto Alegre. As praias do Lami, entretanto, estão impróprias segundo o mesmo relatório. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta sexta-feira (9) a divulgação semanal do relatório de balneabilidade das praias da Orla do Guaíba, localizadas nos bairros Belém Novo e Lami, no Extremo Sul de Porto Alegre. Em Belém Novo, todos os pontos com coletas realizadas estão próprios para banho, enquanto que no Lami, segundo as amostras, todos os pontos estão impróprios.

Foram realizadas cinco amostras em cada um dos locais entre os dias 1º de novembro e 30 de novembro. As análises são realizadas todas as semanas pelo Departamento. Neste mapa é possível localizar os pontos e a situação de cada um deles:

Belém Novo

– Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem de empresa de ônibus): águas próprias para banho;

– Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): águas próprias para banho;

– Posto 3 (Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça): águas próprias para banho;

Lami

– Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas): águas impróprias para banho;

– Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas): águas impróprias para banho;

– Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao número 510): águas impróprias para banho;

“Com o grande movimento nas praias da Capital durante o verão, as análises são extremamente importantes para garantir que a população e quem for visitar Belém Novo ou o Lami possa tomar banho com tranquilidade e segurança”, afirma o diretor-geral do Dmae Alexandre Garcia.

Como funciona

O estudo de balneabilidade segue a Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 mL e que, na última amostragem, este valor não ultrapasse 2000 NMP/ 100 mL. Além disso, o valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

