Rio Grande do Sul Área da Aeromot em Guaíba poderá contar com uma das maiores montadoras de aeronaves do mundo

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

A Leonardo, que atua no setor Aeroespacial, Defesa e Segurança, é um conglomerado composto por diversas unidades de negócio

O governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu, na tarde desta quinta-feira (8), no Palácio Piratini, representantes da empresa gaúcha de tecnologia aeronáutica Aeromot e da italiana Leonardo Corporate, que possui faturamento anual de R$ 15 bilhões e é considerada uma das maiores do mundo no setor. O grupo apresentou o projeto de cooperação comercial e industrial conjunta que está sendo finalizado entre as duas companhias.

Também foi mostrado o portfólio de produtos do conglomerado italiano para o segmento da aviação. A conclusão da parceria entre as empresas para iniciar os trabalhos no RS deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023. “Em junho, assinamos a parceria com a Aeromot, para o terreno de Guaíba. Há um simbolismo muito forte para os gaúchos nessa pauta, pois no local, há alguns anos, seria instalada uma fábrica de automóveis e acabou não acontecendo. Agora, estamos trazendo para o mesmo local uma montadora, só que de aeronaves.”, disse Ranolfo.

“Como venho da área da segurança pública, sei da importância dessas empresas para o setor. Nosso governo apoia esse empreendimento e espera que a parceria se concretize”, completou.

Leonardo Corporate

A Leonardo, que atua no setor Aeroespacial, Defesa e Segurança, é um conglomerado composto por diversas unidades de negócios, cujo portfólio inclui aeronaves de asa fixa e rotativa, sistemas de segurança, smart cities, satélites, radares, centros de comando e controle, sistemas de comunicação, eletro-óptica, simulação e treinamento, entre outros.

O CCO da Leonardo Corporate, Francesco Moliterni, que participou por videoconferência da reunião, reforçou que o interesse é ampliar a atuação na América Latina, gerar emprego e renda e contribuir para o desenvolvimento da tecnologia do setor. “Nossa parceria com a Aeromot visa aumentar nossa participação no mercado latino-americano, fabricando e exportando produtos made in Brasil para diversos países”, afirmou.

A Aeromot é atualmente uma das principais fornecedoras de aeronaves multimissão para os mercados de Defesa e Segurança Pública e líder brasileira no fornecimento sistemas de monitoramento aéreo. “A conclusão dessa parceria com a Leonardo deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023. Nosso objetivo é atrair novas empresas e produtos, além de criar um ecossistema no Rio Grande do Sul com foco no desenvolvimento de tecnologia aeronáutica e defesa, com potencial de ser se tornar uma referência neste segmento”, disse o presidente da Aeromot, Guilherme Cunha.

O vice-governador eleito, e responsável pela transição, Gabriel Souza, também participou da agenda. “Estamos falando de uma área muito importante. Nosso compromisso, como governo eleito, é incentivar empreendimentos desse porte e criar mais pólos de atração de investimentos”, declarou.

A reunião ainda contou com as presenças do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, entre outras autoridades.

Sinergia

Segundo Cunha, o plano pretende aproveitar as sinergias entre as empresas, com foco em competitividade, e contempla a promoção dos portifólios conjuntos, no âmbito comercial e industrial, com grande potencial de exportação, Offset e Transferência de Tecnologia. Por meio desta parceria estratégica, o grupo projeta uma importante ampliação dos negócios no mercado latino-americano, com ganhos sensíveis para a indústria nacional.

Os negócios derivados desta parceria serão instalados no CTAero da Aeromot em Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, que será um complexo industrial aeronáutico, com pista de pouso, destinado ao desenvolvimento de soluções de mobilidade aérea, produção de aeronaves, peças e componentes, centro de manutenção, treinamento, pesquisa e desenvolvimento (P&D). O CTAero receberá também a fabricação nacional da aeronave Diamond Aircraft DA62, o bimotor a pistão mais vendido no mundo nos últimos anos.

