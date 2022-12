Futebol Relembre as frases mais marcantes da vida de Pelé, o Rei do Futebol

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou a história do futebol brasileiro. (Foto: CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores atletas de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou a história do futebol brasileiro. O craque morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Sua trajetória única foi marcada por frases que ficaram famosas, algumas delas polêmicas e que, mesmo após o seu falecimento, são lembradas até hoje. Relembre abaixo as principais delas.

– “Se eu pudesse me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim.”

– ““O Pelé calado é um poeta.” Agradeço ao Romário. Ele poderia falar que o Pelé calado é um ladrão, é um traiçoeiro. Poeta é uma coisa importante.”

– “Eu aprendi a jogar na rua, no quintal, que é como se aprende a jogar futebol.”

– “Andy Warhol, quando fez meu retrato, me disse que eu era a única celebridade que, em vez de durar 15 minutos, duraria 15 séculos.”

– “Assim como só houve um Beethoven e um Michelangelo, só há um Pelé.”

– “Primeiro me compararam com Di Stéfano, depois com Sívori e então com Maradona. Primeiro decidam quem é o melhor destes três e depois aceitem o fato de que eu sou melhor do que qualquer um deles.”

– “Neste momento afirmo que devo tudo ao povo brasileiro. E faço um apelo para que nunca se esqueçam das crianças pobres, dos necessitados e das casas de caridade.”

– “Pelé é (imortal) mesmo. Mas o Edson vai morrer qualquer dia.”

– “Igual ao Pelé, não tem. Minha mãe me fez e fechou a fábrica.”

– “O único gol de cabeça importante que (Maradona) marcou foi com a mão.”

– “ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever… Criança sem escola não levanta o nosso Brasil.”

– “No nosso tempo não tinha jogador que se preocupava com a bola, estava preocupado em te marcar. A maioria dos jogadores não se preocupava com a bola, se preocupava em acertar o tornozelo.”

– “Eu queria mesmo era ser igual o meu pai, que é o recordista de gols de cabeça em um jogo só: fez cinco em uma partida.”

– “A única coisa que às vezes me pega de surpresa e que fico chateado é quando alguns dos fanáticos querem fazer comparações com outras pessoas. Não dá para fazer comparação com as pessoas, são momentos, pessoas, coisas e vidas diferentes.”

As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol