Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Entre os mais buscados, estão a hidroxicloroquina, remédio para malária, os antiparasitários ivermectina e nitazoxanida e o antibiótico azitromicina. (Foto: Reprodução)

O uso de remédios sem comprovação científica contra o coronavírus — incentivado até por autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro — preocupa especialistas, que veem risco de reações adversas, resistência bacteriana (com o surgimento de doenças como “supergonorreia”) e efeitos desconhecidos em longo prazo. Entre os mais buscados, estão a hidroxicloroquina, remédio para malária, os antiparasitários ivermectina e nitazoxanida e o antibiótico azitromicina.

Apesar do alerta de especialistas, o Ministério da Saúde lançou o TrateCov, aplicativo que estimula médicos a prescreverem esses medicamentos e indica cloroquina e antibiótico até para bebês. O ministro Eduardo Pazuello, porém, nega que a pasta recomende esses remédios.

Tontura, dor de cabeça, aumento da pressão arterial, taquicardia alterações gastrointestinais estão entre os efeitos adversos de algumas dessas medicações. Embora tenham ocorrências raras quando usadas no tratamento das doenças para as quais são indicadas e no tempo adequado — que não costuma superar duas semanas no caso dos antiparasitários —, o cenário pode mudar quando usadas para funções não previstas na bula e sem indicação médica.

Conforme o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, todos esses medicamentos necessitam de prescrição médica, mas a ivermectina e nitazoxanida não precisam de retenção de receita, exigida para a compra de azitromicina. “Já o controle e retenção de receita são obrigatórias para os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina, pela publicação da RDC 405/2020 da Anvisa, de julho do ano passado, que se mantém válida para os dois medicamentos citados e possui critérios para a prescrição e dispensação”, informa.

Ana Cristina Gales, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora da pós-graduação em infectologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) diz que, além de estudos terem provado que não há eficácia das substâncias, é impossível garantir que não haja consequências futuras.

“A combinação de hidroxicloroquina e azitromicina foi um tratamento suspenso por causar arritmia, efeito colateral que é um risco para pacientes com doença cardiológica e estava sendo dado justamente para uma população com fator de risco. A gente não sabe dos impactos do uso estendido por semanas e até meses, porque os estudos foram feitos para uso por período curto. Da ivermectina, por exemplo, sabemos que ela se acumula no pulmão, mas a gente não sabe o efeito em longo prazo.”

Diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Ekaterini Simões Goudouris diz que qualquer medicamento deve ser prescrito a partir da verificação dos riscos e benefícios para o paciente. Ela alerta que, no caso da automedicação, há risco para quem já faz tratamento para outras doenças. “Tem de desconstruir a ideia de que se não fizer bem, mal não faz. Se os benefícios não estão estabelecidos, não justifica submeter a um risco, mas, infelizmente, vários médicos estão fazendo prescrição e há pessoas se automedicando. Tem gente usando esses remédios toda semana para prevenir covid. Usam durante dois, três meses e não se dão conta da interação medicamentosa.”

Balanço da plataforma Consulta Remédios apontou que os medicamentos mais buscados em 2020 foram ivermectina, com 9,2 milhões de buscas, azitromicina (3,5 milhões) e hidroxicloroquina (2,7 milhões). Em relação a 2019, houve alta de 1.201,49% nas buscas por ivermectina, 53,58% por azitromicina e 2.826,82% por hidroxicloroquina.

Já levantamento da ferramenta Farmácias APP, de vendas online de produtos de saúde e beleza, apontou aumento de 100,3% no faturamento dos amebicidas, onde está englobada a nitazoxanida, em novembro de 2020 em relação a agosto. No caso dos anti-helmínticos (ivermectina), o incremento foi de 35,3% no mesmo período. Os antimaláricos apresentaram queda de 39,6%. Apesar das evidências científicas, mais governos locais passam a aderir ao tratamento ineficaz. As novas gestões de Manaus e de Porto Alegre, por exemplo, passaram a recomendar este ano o uso de medicamentos desse tipo e incentivar a distribuição de kits à população.

