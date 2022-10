Notícias Renato Casagrande é reeleito governador do Espírito Santo

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Casagrande foi reeleito para mais um mandato à frente do governo do Estado. (Foto: Facebook/ divulgação)

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi reeleito para mais um mandato à frente do governo do Estado. Ele venceu o segundo turno das eleições 2022, neste domingo (30), tendo a vitória confirmada pela Justiça Eleitoral quando 95% das urnas estavam apuradas. Esta foi a primeira vez em 28 anos que uma eleição para governador do Espírito Santo foi resolvida em segundo turno.

O Espírito Santo foi o primeiro estado do país a concluir a totalização dos votos. Casagrande teve 53,80% dos votos válidos, com 1.171.288 votos. Derrotado, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) teve 46,20% dos votos válidos, sendo escolhido por 1.006.021 eleitores. A diferença entre os dois foi de mais de 165 mil de votos. A apuração das urnas capixabas foi encerrada às 19h10.

Ao todo, compareceram às urnas 2.318.350 eleitores no Estado. Para governador, 1,99%% votaram em branco (46.259 votos) e 4,09% anularam (94.782 eleitores). A taxa de abstenção foi de 20,55%, totalizando 599.513 eleitores que deixaram de votar neste segundo turno.

Esta é a terceira vez que José Renato Casagrande, 61 anos, é eleito ao governo do estado. O engenheiro florestal e bacharel em Direito foi governador capixaba em 2010, mas não se reelegeu em 2014. Em 2018, foi escolhido novamente para o cargo e, agora, reeleito. Concorreu neste pleito pela coligação Juntos por um Espírito Santo mais Forte (MDB/PP/Pros/PSB/Pode/Federação Brasil da Esperança/Federação PSDB Cidadania/PDT). Seu vice é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).

No primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, Casagrande obteve 976.652 votos (46,94% dos votos válidos), contra 38,48% de Manato.

Com currículo extenso na política, ele já foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual.

Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal do Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo. Seu vice é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).

Durante seu mandato no Congresso Brasileiro, foi idealizador da reformulação do Código do Processo Penal; criou a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor; dentre outras atividades. Ele presidiu a Fundação João Mangabeira entre os anos de 2015 e 2018.

Em 1º de janeiro de 2019, o capixaba assumiu o mandato à frente do governo do Espírito Santo. Nas eleições de 2018, ele recebeu 1.072.224 votos, equivalente a 55,49% do total dos votos válidos.

