Política Eduardo Riedel vence disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Ruedel vai dar continuidade à gestão do PSDB, após o governo de Reinaldo Azambuja. (Foto: Marcos Ermínio/Midiamaax)

Por volta das 18h15 deste domingo (30), Eduardo Riedel (PSDB) foi considerado matematicamente eleito o governador de Mato Grosso do Sul com 92,29% das urnas apuradas. Até este horário, o tucano havia recebido 741.522 votos (56,40% dos votos válidos).

Riedel venceu o candidato de oposição e bolsonarista raiz, o deputado estadual Renan Barbosa Contar, o Capitão Contar (PRTB), que obteve 573.149 votos (43,60% dos válidos).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram registrados 1.329.583 votos válidos. O total de votos em branco foi de 36.776 (2,54%) e os votos nulos contabilizaram 82.509 (5,69%).

Ex-secretário estadual de Governo e de Infraestrutura por sete anos da gestão tucana, Riedel vai dar continuidade à gestão do PSDB e marca o êxito do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o primeiro na história sul-mato-grossense a emplacar o sucessor.

Votação no MS:

– Eduardo Riedel (PSDB): 808.210 votos (56,90%);

– Capitão Contar (PRTB): 612.113 votos (43,10%);

– Brancos: 39.059 votos (2,52%);

– Nulos: 88.228 votos (5,70%);

– Abstenções: 445.840 votos (22,37%).

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o oficial do Exército recebeu 384.275 votos, o que representa 26,71% dos votos válidos. O tucano obteve 361 mil votos (25,16%). Os então candidatos superaram André Puccinelli (17,18%), Rose Modesto (12,42%), Giselle (9,42%), Marquinhos Trad (8,68%), Adonis Marcos (0,23%), Magnos de Souza (0,20%).

Perfil – Eduardo Correia Riedel (PSDB) tem 53 anos, é empresário e nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Ele concorreu pela coligação Trabalhando por um novo futuro (Federação PSDB Cidadania/Republicanos/PP/PSB/PL/PDT). Seu vice é José Carlos Barbosa (PP), de 58 anos, advogado e deputado estadual eleito em 2018.

Crimes eleitorais no País

A Operação Eleições 2022 registrou no país 308 crimes eleitorais hoje (30), no segundo turno das eleições, até as 17h30, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Houve 39 prisões e cinco ocorrências de compra de votos e corrupção eleitoral, sendo duas em Santa Catarina, uma no Amazonas, uma no Maranhão e uma no Paraná.

A operação anotou, também, 81 ocorrências por violação ou tentativa de violação do sigilo de voto; 70 ocorrências por boca de urna; e 33 por desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Segundo o balanço divulgado, os valores apreendidos em dinheiro contabilizaram R$ 6 mil. Foram apreendidas seis armas: três no Maranhão, duas em Minas Gerais e uma no Rio Grande do Sul.

O balanço da operação mostra, ainda, que houve seis casos de transporte irregular de eleitores, um em cada um dos seguintes estados: Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Não foram registradas ocorrências apenas no Distrito Federal, Amapá, Alagoas e Roraima.

