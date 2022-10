Política Eduardo Leite é eleito governador do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

O tucano derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação O tucano derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno. (Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação) Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação

Eduardo Leite (PSDB) foi eleito novamente governador do Rio Grande do Sul neste domingo (30). O tucano derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno da disputa ao Palácio Piratini. Leite obteve 3.687.126 votos (57,12%) contra 2.767.786 (42,88%) do seu oponente, com 100% das seções totalizadas.

Durante o discurso de comemoração, Leite reconheceu que boa parte de seus eleitores divergem politicamente. “Quero dizer ao povo gaúcho que tenho a consciência de que a razão dos votos é diversa. Esta eleição se revelou atípica pela pressão que a eleição nacional representava”, afirmou.

“Um privilégio trilhar essa jornada ao seu lado. Terá absoluto protagonismo em nosso governo e nos ajudará a levar o Rio Grande do Sul para um futuro melhor”, disse.

Na manhã deste domingo, Leite votou no Instituto Assis Brasil, em Pelotas, no Sul do Estado. Depois, ele viajou para Porto Alegre, onde acompanhou a apuração dos votos com familiares.

Leite renunciou ao governo gaúcho no fim de março, quando o então vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assumiu o cargo.

Na ocasião, Leite aspirava uma candidatura à Presidência da República, mesmo após ter sido derrotado por João Doria nas prévias do partido. O PSDB acabou não tendo candidato próprio ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, a sigla apoiou a postulante do MDB, Simone Tebet.

