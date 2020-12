Grêmio Renato elogia entrega da equipe contra o Guaraní e valoriza grupo tricolor: “Todos os jogadores têm importância”

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Técnico se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico tricolor Renato Portaluppi se mostrou satisfeito com o desempenho da sua equipe na vitória por 2 a 0 em cima do Guaraní-PAR, na noite desta quinta-feira (3), na Arena, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, classificação carimbada para a próxima fase da competição.

Após a partida, o técnico elogiou o trabalho do grupo e ressaltou a importância do primeiro gol, marcado por Ferreira, aos três minutos de jogo: “A partida foi boa. Taticamente, a equipe se comportou muito bem. Não demos muitas chances ao adversário. Fizemos um gol muito cedo, era um jogo perigoso. No finalzinho, o Rodrigues fez o gol da vitória. Mas o mais importante foi a entrega. Eu treino o grupo, mas o entrosamento é diferente. Fiquei bastante satisfeito com o que a equipe produziu“.

“Todos os jogadores têm importância. Um, dois ou três não jogam sozinho. A cada jogo é uma equipe diferente e todo mundo se entregando, buscando a parte técnica, física e tática. A partir daí a qualidade dos jogadores aparecem naturalmente. Cada um tem a sua responsabilidade. Temos um grupo muito bom. Temos muitos garotos e também os mais experientes. Eu gosto de trabalhar assim” (Renato Portaluppi)

O tricolor entrou em campo com uma vantagem pela vitória na partida de ida. Para reverter o cenário, o adversário precisava vencer por três gols de diferença. Isso fez com que o técnico pudesse preservar peças importantes da equipe, como Diego Souza, Geromel e Matheus Henrique. Renato explicou a preservação reiterando que confia no grupo: “A confiança no meu grupo. Por isso que rodo. Não só pela vantagem conquistada no Paraguai. Minha maior dor de cabeça é rodar a equipe. Temos pelo menos dois bons jogadores em cada posição. Passo confiança e eles desempenham o que têm de melhor. Tem sido assim nas três competições. Há espaço para todos. O importante é que cada um dá o máximo para conquistarmos as vitórias”.

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o adversário tricolor agora é o Santos, na próxima semana. A primeira partida acontece na Arena e a decisão fica para a Vila Belmiro. No entanto, antes da partida pela competição continental, o Grêmio enfrenta o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 16h, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

