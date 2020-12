Grêmio Com gols de Ferreira e Rodrigues, Grêmio vence o Guarani e classifica para as quartas da Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 3 de dezembro de 2020

Pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio recebeu o Guarani na Arena. Com vantagem de 2 a 0 no placar, o Tricolor entrou em campo poupando seus principais jogadores. Na zaga, a dupla David Braz e Rodrigues tomaram conta da titularidade e no meio-campo, a dupla de volantes foi por conta de Lucas Silva e Darlan.

PRIMEIRO TEMPO

O juiz não tinha nem corrido no campo de jogo e o Grêmio já iniciou o ataque com peso. Aos 2 minutos, Jean Pyerre tocou para Cortez, que cruzou de primeira para Ferreira marcar o gol do Grêmio. 1×0 no placar no início do primeiro tempo. O Guarani tentou ir atrás do resultado, mas a defesa sólida do tricolor atrapalhava o crescimento da equipe paraguaia.

Logo, quem chegava mais perto de mexer no placar novamente era o Grêmio. Com facilidades, os jogadores gremistas se livraram da marcação e apostavam no contra-ataque rápido. Aos 12 minutos, Ferreira pediu o passe na área, mas Pepê cruzou muito alto. O camisa 19 ainda impediu a saída da bola, deixando rolar perto da área adversária.

Sem grandes sustos, o placar se manteve em 1×0 até o fim da primeira etapa. O Grêmio não conseguiu furar novamente a defesa do Guarani, no entanto, a defesa de Vanderlei salvou o que seria o primeiro gol do clube paraguaio. Aos 47, em cobrança de escanteio, a defesa tricolor deixou o jogador do Guaraní subir mas o goleiro gremista operou um milagre na Arena.

A primeira etapa se encerrou com cena preocupante ao torcedor gremista, Jean Pyerre saiu de campo sentindo dores.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa o Guarani veio também atrás do resultado. No entanto, o Grêmio se mostrou ainda mais forte. Logo aos 7 minutos, Lucas Silva recebeu passe dentro da área de Ferreira e chutou forte, mas o goleiro Servio defendeu de primeira.

Enquanto o Grêmio tentava ir atrás do segundo gol apostando na troca de passes, o Guarani apostava no contra ataque. Porém, quem esteve em noite positiva, era o goleiro Vanderlei. Aos 10 minutos, Rodrigo Fernández pegou o rebote e chutou forte, mas Vanderlei espalmou muito bonito para escanteio. Na sequência, Grêmio chegou novamente. Isaque pegou a sobra de Darlan na área e desloca o goleiro Servio. Coloca a bola para dentro do gol, no entanto, o impedimento foi marcado.

Grêmio chegava na área a todo momento em transições rápidas. Guaraní se lançou à frente e abriu mão da recomposição. E novamente aos 33 minutos, veio o Tricolor de Porto Alegre. Pepê cruzou, Servio espalmou e Churín pegou o rebote, mas chutou por cima do gol.

E no apagar das luzes, quando se esperava o final de jogo, Rodrigues encontrou seu gol e fechou o caixão do Guarani. Maicon enfiou a bola para Diego Souza, que deixou Rodrigues livre para marcar. É gol do Grêmio! É o Grêmio nas quartas da Libertadores!

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio