Grêmio Titular e capitão: a responsabilidade de Diego Churín na partida contra o Guarani

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 4 de dezembro de 2020

Diego Churín assumiu responsabilidade na partida contra o Guarani, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Titular no ataque gremista, o centroavante argentino vestiu a braçadeira de capitão no jogo que garantiu a classificação tricolor para as quartas de final da competição. Ele ainda homenageou Diego Maradona, o “único e verdadeiro Diego”, segundo o jogador.

Sem as principais lideranças em campo, após a partida, em entrevista coletiva, o camisa 26 comentou sobre a escolha de Renato em coloca-ló como capitão. Além do protagonismo, o centroavante vestiu uma camiseta com o nome “El Diegote” nas costas, homenageando Diego Maradona.

“Me senti surpreendido com a decisão, muito honrado em usar a braçadeira de capitão com um grupo cheio de jogadores muito bons. Foi muito importante pra mim ser o capitão.”, o jogador fez apenas sua segunda partida como titular.

”A partida dele (Maradona) foi como a de um amigo. “. Assim que falávamos dele, “El Diegote”, porque ele é único, mesmo com vários “Diegos. O verdadeiro. Muito emocionado pela homenagem de Renato antes, agradecido também.”, relatou, sobre o ídolo argentino.

A vitória contra o Guarani, consagrou uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, mas mesmo com os bons resultados, Churín afastou as possibilidades de um favoritismo na Copa Libertadores. Na próxima fase, o adversário do tricolor é o Santos. Mas o centroavante não quer tirar o foco do próximo confronto, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

“Agora temos outro partida pelo Brasileiro, temos trocados alguns jogadores mas jogando da mesma maneira. O grupo é muito unido, mas passo a passo, primeiro pensar na partida de agora e depois no Santos. Se vocês querem nos colocar como candidatos (ao título da Libertadores), falem. Para nós, é pés na terra. Temos o jogo contra o Vasco agora em casa, é buscar os três pontos e manter a parte alta na tabela”, afirmou.

O Tricolor encara o Vasco no próximo domingo, às 16h, na Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida de ida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quarta-feira (9), na Arena, ás 21h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio