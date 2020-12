Grêmio Jean Pyerre sai com dores contra o Guarani, Renato adota cautela e jogador deve ser poupado contra o Vasco

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Jogador saiu de campo aos 43 do primeiro tempo. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 4 de dezembro de 2020

Jean Pyerre foi a maior das preocupações gremistas na noite da última quinta-feira (3). Com a vantagem de 2 a 0 sobre o Guaraní, o Grêmio poderia perder até de 1 gol de diferença que ainda sim classificaria para as quartas de final. Porém, o meia saiu com dores ainda no primeiro tempo e preocupou o Grêmio. Após a partida, o técnico Renato Portaluppi afirmou que o camisa 10 vai precisar passar por exames nesta sexta-feira para confirmar se sofreu alguma lesão ou não.

Quando marcava 43 minutos da primeira etapa, Jean levou uma pancada, sentiu desconforto e pediu para ser substituído pelo técnico Renato. Recebeu um primeiro atendimento do médico Paulo Rabaldo, conversou com Renato e ficou no banco de reservas para apoiar os companheiros.

”Precisamos esperar 24 horas. Conversei na saída. Ele disse que estava com um desconforto e pediu para sair para não agravar. Fará um exame, aí falo com o departamento médico e saberemos se tem lesão na perna do Jean”, disse Renato, em entrevista coletiva após a partida.

Sabendo do histórico de lesões do jogador, que ficou mais de 5 meses fora dos gramados, o Grêmio toma todos os cuidados com o jogador. Portanto, na partida contra o Vasco, no domingo (6), Jean deve ser preservado. O jogo contra os paraguaios, na última quinta-feira (3), foi o nono seguido do jogador na temporada.

Ademais, a boa notícia é que, após as primeiras avaliações, o Grêmio acredita que o meia terá condições de enfrentar o Santos na próxima quarta-feira (9), na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Tranquilizando a torcida, que se fez preocupada nas redes sociais do clube e do jogador, Jean se manifestou no Twitter após o jogo. ”Olá amigos, boa noite! Apenas passando pra avisar que tá tudo bem! Tudo certo! Quem há de se preocupar não se preocupe. Classificados e segue o baile que domingo tem mais. É us guri!’‘ escreveu o camisa 10.

O elenco tricolor se reapresenta na tarde desta sexta, no CT Luiz Carvalho. Renato terá dois dias de preparação para o jogo de domingo, às 16h, na Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o sétimo colocado na tabela, com 37 pontos.

