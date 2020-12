Esporte O Grêmio enfrenta o Vasco em busca das primeiras posições no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Duelo que pode colocar o Grêmio no G4. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Grêmio e Vasco jogam neste domingo, às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor chega embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, e sonha com as primeiras posições no campeonato brasileiro. Já o Cruzmaltino luta para fugir da zona de rebaixamento.

O último treino do Grêmio foi na manhã de sábado (5) com o elenco em campo. Com início às 9h30, os atletas começaram a atividade com o tradicional aquecimento de troca de passes, mas acrescido de um treino técnico com finalização em mini goleiras.

Na sequência, em uma das metades do gramado do campo 1 do CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi conversou com o grupo e ajustou os últimos detalhes táticos para o duelo deste domingo, diante da equipe carioca. Parte dos atletas ainda foram orientados em cobranças de pênaltis e bolas paradas. A última parte foi dedicada ao tradicional trabalho de dois toques, que acontece sempre às vésperas dos jogos. Ao final, os atletas também testaram a pontaria em novas cobranças de pênaltis.

Para o confronto, a única ausência por suspensão é do zagueiro Rodrigues, autor do último gol da Libertadores e que levou o terceiro cartão amarelo contra Goiás. Sétimo colocado na tabela com 37 pontos, o Grêmio pode subir posições e até ingressar no G4. Já o Vasco integra a zona do rebaixamento, na 17ª posição e com 24 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte