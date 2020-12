Grêmio Grêmio x Vasco: provável escalação das equipes que se enfrentam nesse domingo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 6 de dezembro de 2020

O Grêmio recebe o Vasco nesse domingo (6), na Arena. Em jogo válido pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se encontram em momentos diferentes. O Tricolor iniciou a rodada como sétimo colocado na tabela, com 37 pontos. O time gaúcho está há 15 jogos invicto, com 12 vitórias e três empates no período, e tenta ingressar no G-4. Até por isso, o técnico Renato Portaluppi deve escalar time quase completo.

Já o Vasco, em vencer há três rodadas, está na zona do rebaixamento, ocupa a 17ª posição com 24 pontos. A semana foi tumultuada, com eliminação na Sul-Americana e protesto de torcedores. Precisa vencer e torcer por tropeço de Sport ou Bragantino para deixar o Z-4.

GRÊMIO

A tendência é que jogadores que foram poupados na partida contra o Guaraní, pela Libertadores, retornem ao time. Portanto, Renato deve ter boa parte do time à disposição. Só não terá o goleiro Vanderlei, poupado pela sequência de jogos, Kannemann, que ainda faz trabalhos de recuperação física e Jean Pyerre, que ficará no banco de reservas. Isaque e Pinares brigam pela posição no meio-campo e Ferreira pode aparecer na ponta direita, no lugar de Luiz Fernando.

Portanto, a provável escalação deve ter:

Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando (Ferreira), Pinares (Isaque) e Pepê; Diego Souza.

VASCO

Após ser eliminado da Sul-Americana para o Defensa y Justicia, o time não teve muito tempo para treinar. O técnico Ricardo de Sá Pinto terá que lidar com no mínimo 4 desfalques, mantendo o esquema com três zagueiros, já utilizado em outras partidas. Há dúvidas, porém, nos três setores do time.

Portanto, a provável escalação deve ter:

Fernando Miguel; Miranda (Ricardo Graça), Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Bruno Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar (Tiago Reis).

As equipes entram em campo às 16h desse domingo (6), na Arena e você acompanha tudo sintonizando na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

