O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, concedeu entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, para falar sobre a contratação de Everton pelo Benfica. E entre elogios ao seu antigo atacante, que embarcou nesta quarta-feira (12) para a Europa, o técnico gremista voltou a alfinetar o colega Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.

Os dois treinadores voltaram a trocar farpas recentemente, através da imprensa. Logo depois da final do segundo turno do Gauchão, o técnico gremista criticou publicamente o treinador português por ter ligado para Everton antes de um Grenal decisivo. Jesus, em Portugal, respondeu e disse que Renato não gostava muito dele por ter ganho três dos quatro confrontos contra o Grêmio no ano passado.

“O Flamengo montou uma seleção, contratou sete ou oito jogadores com nível de seleção. Tem melhor plantel disparado e ganhou o Brasileirão e a Libertadores da América. Dois anos antes, ganhamos a Libertadores sem gastar muito. Nunca tinha ouvido falar dele, com todo respeito, nada tem a ver com a idade. Apenas ouvi falar dele quando chegou ao Brasil. Trabalhou em um clube que montou uma seleção e ganhou. Mérito dele. Um jogador quando é grande não aparece com 35 anos, aparece com 19 ou 21 anos”, disparou Renato.

Na mesma entrevista, Renato reiterou o carinho pelo jogador Everton. Valorizou o profissionalismo do atleta de 24 anos, que não se deslumbrou com a chegada ao estrelato e manteve a mesma postura sempre. O treinador ainda citou a falta que ele fará ao Grêmio, principalmente pela capacidade de desequilibrar uma partida e confia na sequência da trajetória de sucesso dele, agora na Europa.

“É um dos poucos jogadores, hoje em dia, com rara individualidade no drible. É muito forte no um para um, tem muita força e habilidade. É o nosso melhor jogador, um jogador de Seleção. Ninguém se destaca em um grande clube como o Grêmio sem ser grande jogador. E é um grande profissional, gosta de trabalhar e de ouvir. É caseiro. Dizem que brasileiro gosta da noite, ele não. Dou os parabéns ao Benfica, fez uma grande contratação. E não falo da boca para fora, vocês vão poder comprovar”, elogiou o treinador.