Com o empate, o Grêmio chegou aos 4 pontos no campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com um time modificado, o Grêmio foi a campo na Arena Castelão, para enfrentar o Ceará, na noite dessa quarta-feira (12), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Os donos da casa abriram o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, mas o Tricolor buscou – o gol gremista foi anotado por Thaciano, aos 26 minutos, da etapa complementar.

Com o resultado, o time comandado por Renato Portaluppi soma um ponto e chega a quatro na tabela da competição, assumindo a terceira posição.

Já nos primeiros minutos foi possível perceber um Grêmio ofensivo. O Tricolor pressionou e logo chegou com uma boa jogada, em que Pepê fez um cruzamento na área, direto na cabeça de Alisson, mas o atacante acabou desviando por cima da meta. Ainda no ataque, aos 7 minutos, após uma cobrança de escanteio curta, Orejuela recebeu na ponta da grande área e finalizou forte, obrigando Fernando Prass a fazer boa defesa. Na sequência, Pepê foi lançado, conseguiu evitar a saída pela linha de fundo e recuou para Cortez, que chegou, cortou a marcação e cruzou na área, para mais uma defesa de Prass.

O Ceará respondeu em lance de bola parada. Primeiro, Leandro Carvalho cobrou um escanteio, colocando na área, para Paulo Victor afastar de soco o perigo do campo de defesa gremista, com 11 minutos jogados. Logo na sequência, após a bola alçada na área, Cléber dividiu com a defesa e subiu para cabecear. O camisa 1 defendeu. Mas o time cearense seguiu em cima e aos 16’, após uma rápida troca de passes, Leandro recebeu na área e chutou cruzado, para outra boa defesa do arqueiro Tricolor.

O jogo seguiu movimentado, com chances de ambos os lados. O Grêmio respondeu com muito perigo aos 21’, quando Pepê e Isaque protagonizaram um bom lance. Isaque recebeu o passe dentro da área e finalizou, obrigando Fernando Prass a defender em dois tempos, em uma das chances mais claras de gol.

Mas Paulo Victor também foi obrigado a trabalhar. Aos 24’, após uma jogada muito rápida do Ceará, em que Alyson fez um cruzamento na área para Cléber, que na cara do gol, finalizou de primeira. O camisa 1 defendeu com as pernas e afastou. A resposta veio de imediato, dos pés de Isaque. A bola chegou ao meia atacante, que tentou deslocar Prass, mas o arqueiro defendeu praticamente em cima da linha. E ele seguiu fechando o gol. Passados 35 minutos, Thaciano finalizou de dentro da área, Fernando Prass salvou e, no rebote, Alisson chegou de cabeça para tentar mandar para o fundo das redes, mas a zaga alvinegra cortou.

Apesar do Grêmio ter tido mais oportunidades, o Ceará conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. Em cobrança de falta, a bola foi bem cruzada na área, Cléber subiu mais que a defesa gremista e desviou de cabeça, encobrindo Paulo Victor, que não alcançou.

Segundo tempo

Com quatro minutos da etapa complementar, o Grêmio já levou perigo a meta alvinegra. Thaciano acionou Bruno Cortez, que saiu em velocidade pela lateral fez um cruzamento na área, mas Fernando Prass saiu para espalmar. No lance, Thaciano tentou o rebote e mandou de cabeça, mas por sobre a meta. O Tricolor seguiu no ataque e aos 10’, Isaque tocou para Alisson, que acabou dividindo com Luiz Otávio e caiu no gramado, mas nada foi assinalado.

O ritmo da partida diminuiu, mas mesmo assim, o Grêmio foi o time que mais atacou. Aos 18 minutos, Isaque foi pra cima e finalizou, quase enganando Fernando Prass, que defendeu, mas cedeu escanteio. O Ceará conseguiu chegar com Matheus Gonçalves de fora da área. Ele arrematou a gol, mas parou em Paulo Victor.

Aos 26 minutos, Orejuela acionou Pepê na direita, que fez um cruzamento na medida para Thaciano, que chutou no canto esquerdo de Fernando Prass, empatando a partida.

Os donos da casa tentaram voltar a frente no marcador, depois de uma boa jogada pela direita. A bola foi colocada na área e Matheus Gonçalves chegou a tocar nela, mas Paulo Victor saiu do gol para afastar, com 38’.

O próximo desafio do Tricolor será no sábado (15) diante do Corinthians, na Arena, em Porto Alegre.

Ficha técnica

Ceará: Fernando Prass, William Oliveira (Fabinho), Mateus Gonçalves (Bergson), Luiz Otávio, Alyson, Gabriel Lacerda, Samuel Xavier (Eduardo), Charles, Leandro Carvalho (Victor Jacaré), Fernando Sobral e Cléber (Rafael Sobis). Técnico: Guto Ferreira.

Grêmio: Paulo Victor, Orejuela, David Braz, Rodrigues, Bruno Cortez, Lucas Silva (Thiago Neves), Darlan, Thaciano (Ruan), Alisson, Isaque (Patrick) e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Hélcio Araújo Neves (PA). VAR (árbitro de vídeo): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).