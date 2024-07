“Quando chega esse clima de jogador e torcedor, é uma coisa muito chata e muito triste. Então, partiu dele, ele pediu para se desligar. Ele vai ficar treinando, talvez uns quatro, cinco dias, e aí vai embora, vai ser desligado do clube” acrescentou Renato.

JP Galvão tem, ao todo, 45 partidas pelo Grêmio, com apenas três gols marcados e uma assistência. A saída do atleta deixa o time sem centroavante disponível no momento. Do elenco principal, Diego Costa e André Henrique estão fora por conta de lesões.