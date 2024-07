Mesmo com a posse de bola, o Inter não converteu em gols as chances que criou. No primeiro erro expressivo da equipe, o Vasco marcou e voltou para o Rio de Janeiro com a vitória.

Segundo Coudet, a falta de gols também passa pelo número alto de desfalques e o calendário apertado. O técnico explicou que o pouco tempo para treinar e recuperar os jogadores afetam o rendimento do time em campo.

“Ficamos 30 dias parados e depois jogamos a cada 72 horas. Fisicamente não tem como. Acho que é um estilo de jogo que tento colocar, mas hoje não se pode. Não treinamos do último jogo para esse, porque não tem como. Gostaria de atropelar, mas não tem como. Se não, vamos durar 30 minutos. Como treinador, preciso me adaptar às situações que tenho. Queria pressionar o tempo todo, mas não tem como”, explicou.

Com o resultado, o Inter continua na 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados em 13 partidas. A equipe gaúcha ainda tem dois jogos para recuperar em relação à maioria dos times.

Jogadores e comissão técnica se reapresentam nesta segunda-feira (08), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O Inter volta a campo nesta quarta-feira, contra o Juventude, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.