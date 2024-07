Porto Alegre Aeroporto de Porto Alegre deve retomar embarques e desembarques na semana que vem

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

O processamento de passageiros e controle de segurança passarão a ser feitos no Terminal de Passageiros, a partir de 15 de julho Foto: Divulgação Fraport Brasil O processamento de passageiros e controle de segurança passarão a ser feitos no Terminal de Passageiros, a partir do dia 15. (Foto: Divulgação/Fraport) Foto: Divulgação Fraport Brasil

Como parte do compromisso pela retomada do pleno funcionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Fraport Brasil finaliza os detalhes para a volta dos embarques e desembarques de passageiros ao terminal de Porto Alegre a partir do dia 15. Mas os pousos e decolagens continuarão realizados na Base Aérea de Canoas, em caráter provisório.

A operação tem sido realizada no ParkShopping, de Canoas, desde maio. A partir da semana que vem, o processamento de passageiros e controle de segurança serão feitos novamente no TPS (Terminal de Passageiros) da capital gaúcha.

Essa operação contempla a utilização de parte do TPS (piso 2 e 3) que não foi impactada pela enchente, e traz mais agilidade aos procedimentos de embarque, desembarque e inspeção de segurança de um volume maior de passageiros.

Como funcionará

O Terminal de Passageiros está passando por reformas. Assim, sua estrutura foi adaptada para que seja utilizada a área internacional tanto no check-in quanto no embarque para esta operação temporária.

O acesso ao TPS deve ser feito pela rampa externa que leva ao piso 2, e o ingresso será apenas pelas portas 5 e 6. O processo de check-in e despacho de bagagem, neste momento, será feito na área do check-in internacional.

Após, os passageiros deverão subir ao piso 3 e utilizar a área de embarque internacional para a inspeção de segurança. Neste ambiente, deverão seguir a sinalização para se dirigir ao embarque nos ônibus que os levarão à Base Aérea de Canoas.

Os passageiros que desembarcam na Base, serão transportados até o Aeroporto de Porto Alegre, onde irão descer na Estação de ônibus para retirar suas bagagens. Da mesma forma que é realizado até então, nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a Base e sair de lá sem o acompanhamento das equipes da concessionária e da empresa aérea.

O Terminal funcionará das 6h às 21h. O passageiro deverá se apresentar no aeroporto 3h antes do seu voo. O processo de embarque se encerrará 1h30 antes voo. Após este período, não será possível ingressar na sala de embarque.

É importante ressaltar que foram realizados testes com ônibus do trajeto aeroporto-Base Aérea (e vice-versa) em horários alternados, e nenhuma alteração relevante de horário foi constatada. Apesar da maior distância, o tempo médio permaneceu o mesmo da operação realizada atualmente no shopping.

Serviços disponíveis

Algumas operações de alimentação estarão disponíveis de forma adaptada para atender à demanda de passageiros no aeroporto: Casa Café (no piso 2, Cidade Porto Alegre e Bella Gula na Praça de alimentação, e Hudson e Snoopy Café na sala de embarque.

Transporte

O Estacionamento 2, administrado pela Estapar, estará disponível tanto para carros, como para motos com tarifas especiais. As empresas especializadas em transporte turístico Brocker, Citral, Transfer Prime e Turistur estarão com um balcão de atendimento na Estação de ônibus, bem como as locadoras de veículo Localiza, Locasul, Movida e Unidas.

Para quem vem da Base Aérea de Canoas, o ponto para pegar transporte por aplicativo permanece o mesmo – no canteiro central, em frente a porta 1. Para utilizar o serviço de táxi, o passageiro deverá se dirigir ao canteiro central, próximo à porta 3.

