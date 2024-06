Grêmio Renato Portaluppi elogia atuação do Grêmio na Libertadores e diz que vitória “minimiza um pouco a dor que nós gaúchos estamos sentindo”

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

"O Grêmio fez uma excelente partida, mas ainda estamos muito atrás dos outros", disse o treinador gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Pelo menos com a vitória a gente minimiza um pouco a dor que estamos sentindo. O Grêmio fez uma excelente partida, mas ainda estamos muito atrás dos outros", disse o treinador gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, elogiou a entrega dos jogadores gremistas na goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest na noite desta quarta-feira (29), pela Libertadores. Segundo Renato, o time se superou, apesar da tragédia sofrida no Rio Grande do Sul e do longo período sem jogos.

“Uma boa atuação, boa vitória. Estamos com saudade do nosso Estado, mas hoje deram show aqui. O mínimo que podemos fazer é minimizar a dor deles. Pelo menos com a vitória a gente minimiza um pouco a dor que estamos sentindo. O Grêmio fez uma excelente partida, mas ainda estamos muito atrás dos outros”, disse o treinador em entrevista coletiva após a partida no Couto Pereira.

Renato ainda destacou que, em função da paralisação pelas enchentes no RS, o ritmo de jogo deixou o Grêmio fisicamente defasado. “São 8 ou 10 jogos para que os jogadores tenham ritmo de jogo novamente”, avaliou.

Sobre a decisão contra o Huachipato, na próxima terça-feira (04), no Chile, Renato reiterou que os jogadores estão cientes do peso da partida. “Sabemos que se perder estaremos fora, mas se não perdermos, pode ter certeza, estaremos na próxima fase”, projetou o técnico.

Sem previsão de um retorno a Porto Alegre, Renato pontuou as alternativas que busca para que o time não sofra com a ausência das famílias. “Eu busco minimizar o sofrimento do grupo de jogadores liberando eles de vez em quando. Muitos deles estão trazendo as famílias também. Não é fácil ver tudo que está acontecendo e ficar preocupado com a família”, acrescentou.

