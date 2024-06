Grêmio Volante Felipe Carballo volta a jogar pelo Grêmio após 175 dias afastado em recuperação

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em dezembro do ano passado, o volante uruguaio foi submetido a uma cirurgia na região do púbis e ficou quase seis meses sem jogar pelo Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em dezembro do ano passado, o volante uruguaio foi submetido a uma cirurgia na região do púbis e ficou quase seis meses sem jogar pelo Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogo da noite de quarta-feira (29) contra o The Strongest-BOL, pela Libertadores, marcou um retorno triunfal da Grêmio aos gramados após um mês sem jogar. A última partida do Tricolor foi contra o Operário-PR, no dia 30 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Grêmio mandou o duelo contra o time boliviano e contou com a presença de mais de 23 mil torcedores. A partida também marcou a volta de Felipe Carballo ao plantel gremista.

Por conta de um cirurgia realizada no púbis, o volante uruguaio não atuava pelo time há 175 dias e retornou aos 23 minutos do segundo tempo na partida contra o The Strongest-BOL. Dois minutos depois de entrar, Carballo quase marcou de fora da área, mas o goleiro Viscarra conseguiu fazer uma boa defesa.

Foram quase seis meses sem atuar pelo Tricolor. A última partida do uruguaio foi na 38ª rodada do Brasileirão de 2023, no dia 6 de dezembro, na vitória gremista por 3 a 2 sobre o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Durante as férias, ainda em dezembro, Carballo foi submetido a uma cirurgia na região do púbis. A expectativa era de que em janeiro ou fevereiro deste ano ele fosse reintegrado ao elenco gremista. No entanto, o processo de recuperação não foi como o esperado por conta de dores que o volante sentiu na região.

Antes da paralisação dos times gaúchos por conta da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, Carballo já estava treinando com o resto do time. O uruguaio até viajou para enfrentar Bahia e Operário por Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente, no fim de abril.

Livre das dores, o camisa 8 do Grêmio deverá receber mais tempo de atuação nos próximos jogos para se reintegrar ao ritmo de jogo do time.

Na tarde desta quinta-feira (30), o Tricolor realizou novos treinos no CT do Coritiba. No sábado (1º), a equipe de Renato Portaluppi encara o RB Bragantino, no Couto Pereira, às 16h, na retomada ao Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/volante-felipe-carballo-volta-a-jogar-pelo-gremio-apos-175-dias-afastado-em-recuperacao/

Volante Felipe Carballo volta a jogar pelo Grêmio após 175 dias afastado em recuperação

2024-05-30