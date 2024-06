Grêmio Rodrigo Caio chega a Porto Alegre para fechar contrato com o Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Zagueiro de 30 anos deverá manter vínculo com o Tricolor gaúcho até o final deste ano Foto: Buda Mendes/Getty Images Zagueiro de 30 anos deverá manter vínculo com o Tricolor gaúcho até o final deste ano (Foto: Buda Mendes/Getty Images) Foto: Buda Mendes/Getty Images

Após anunciar a contratação de Jemerson, no início de maio, o Grêmio está perto de fechar com outro zagueiro. Ex-Flamengo, Rodrigo Caio desembarcou na Base Aérea de Canoas no início da tarde desta quarta-feira (29) e se deslocou para Porto Alegre a fim de acertar com o Tricolor gaúcho.

O zagueiro de 30 anos chega ao Grêmio por indicação do técnico Renato Portaluppi, com quem trabalhou no Flamengo, e deve manter vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. No dia 20 de maio, em entrevista ao programa Boleiragem, do SporTV, Renato revelou que foi ele mesmo a iniciar as conversas com o zagueiro sobre a possibilidade de atuar pelo Grêmio.

O contrato de Rodrigo Caio com o Tricolor deve ter metas de produtividade, com salário considerado baixo para os atuais padrões do futebol. No entanto, a principal preocupação do Grêmio é com a situação clínica de Caio.

O zagueiro acumula lesões nos dois joelhos, embora tenha passado ileso na última temporada. Em 2023, ele atuou em apenas 13 partidas, uma a mais que no ano anterior.

Rodrigo Caio está sem clube desde dezembro do ano passado, quando deixou o Flamengo e passou a treinar por conta própria. Em sua passagem pelo clube carioca, entre 2019 e 2023, ele conquistou 11 títulos, sendo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Cariocas. Caso o vínculo com o Grêmio seja, de fato, concretizado, o zagueiro de 30 anos deverá disputar a vaga com Geromel, Kannemann, Jemerson, Rodrigo Ely, Natã e Gustavo Martins.

