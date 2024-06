Inter Inter inicia preparação para enfrentar o Cuiabá no sábado, na volta ao Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado tem duas rodadas a menos disputadas no Brasileirão e ocupa a 10ª posição na tabela Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado tem duas rodadas a menos disputadas no Brasileirão e ocupa a 10ª posição na tabela (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta quarta-feira (29), o Inter deu início aos trabalhos para o próximo duelo. No sábado (1º), o Colorado enfrenta o Cuiabá, às 18h30min, na Arena Pantanal, para retomada dos jogos adiados pelo Campeonato Brasileiro após a paralisação em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. A comissão técnica prepara o time em Itu, no interior de São Paulo, até a partida no Mato Grosso.

O treino de quarta-feira foi fechado. Os jogadores que iniciaram o confronto com o Belgrano-ARG, na terça-feira (28), pela Sul-Americana, fizeram atividades mais leves, físicas e regenerativas, enquanto o restante do elenco trabalhou com bola já mirando o compromisso na Arena Pantanal.

O Inter ainda tem mais um dia de treinos em Itu antes de viajar para a capital mato-grossense. O clube tem duas rodadas a menos disputadas no Brasileirão e ocupa a 10ª posição na tabela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-inicia-preparacao-para-enfrentar-o-cuiaba-no-sabado-na-volta-ao-brasileirao/

Inter inicia preparação para enfrentar o Cuiabá no sábado, na volta ao Brasileirão

2024-05-30