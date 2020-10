Grêmio Renato valoriza a vitória contra o Coritiba e ressalta: “Aqui dentro não tem desespero nenhum”

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após a vitória por 2 a 1 em cima do Coritiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi levou pra a entrevista coletiva um sentimento de alívio, admitiu os momentos em que tricolor passou sufoco em campo, e se mostrou mais uma vez incomodado com as cobranças de resultados, prometendo que a equipe irá decolar. Depois de ter feito dois gols em 10 minutos, com Luiz Fernando e David Braz, a equipe gremista sentiu um pouco da intensidade da partida e acabou tomando o gol de desconto no placar.

Renato reconheceu o recuo da equipe durante o jogo, mas explicou o motivo, dizendo que o recuo foi natural, após um avanço do Coxa para tentar buscar o empate: “Normal. No momento que está perdendo, a equipe vai para o tudo ou nada. Empurrou a equipe do Grêmio para trás, mas praticamente não teve chance de gol. Mais importante para mim e para o meu grupo foi a vitória”.

“Esse desespero de algumas pessoas da imprensa vai ficar com elas. Aqui dentro não tem desespero nenhum. Tem muita tranquilidade” (Renato)

Sobre as oscilações no campeonato, o técnico justificou com os problemas como parte principalmente dos desfalques, citando a derrota do Liverpool, atual campeão inglês, por 7 a 2 para o Aston Villa: “Temos vários problemas, Covid, departamento médico, entrosamento. Não é desculpa nenhuma, mas são problemas. Liverpool é o melhor do mundo, não é? Mas tomou de sete. O que tem para falar? 500, 600 milhões de euros para gastar, e tomou de sete. O problema deles é muito dinheiro, e o Grêmio não tem esse problema, não”.

Esta foi a terceira vitória gremista na competição, que agora chega, momentaneamente, à 11ª colocação da tabela.Para Renato, tudo está dentro dos planos e seguirá assim, apesar dos comentários: “Ficam falando um monte de besteiras sobre os jogadores e clubes. Não me preocupa. Importante é a confiança que tenho no grupo e que o Grêmio vai chegar aos primeiros colocados”.

O próximo desafio do tricolor será no domingo (11), Às 16h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

