O rendimento médio mensal foi de R$ 1.353 no ano passado, segundo o IBGE Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O rendimento médio mensal dos brasileiros caiu 6,9% em 2021, passando de R$ 1.454, em 2020, para R$ 1.353. Esse é o menor valor da série histórica – iniciada em 2012 – da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua: Rendimento de Todas as Fontes, divulgada nesta sexta-feira (10) pelo IBGE.

Norte e Nordeste foram as regiões que apresentaram os menores valores (R$ 871 e R$ 843, respectivamente) e também as maiores perdas entre 2020 e 2021 (de 9,8% e 12,5%, respectivamente). Já as regiões Sul e Sudeste se mantiveram com os maiores rendimentos (R$ 1.656 e R$ 1.645, respectivamente).

“Esse resultado é explicado pela queda do rendimento médio do trabalho, que retraiu mesmo com o nível de ocupação começando a se recuperar, e também pela diminuição da renda das outras fontes, exceto as do aluguel”, explicou Alessandra Scalioni, analista da pesquisa. Ela apontou a mudança nos critérios de concessão do auxílio emergencial em 2021 como uma das principais causas da queda do rendimento médio da população.

O percentual de pessoas com algum rendimento, de qualquer tipo, no País caiu de 61% para 59,8%, retornando ao patamar de 2012, o menor da série. Houve redução em todas as regiões, principalmente na Norte. A Região Sul (64,8%) continua com a maior estimativa, como aconteceu em todos os anos da série histórica. As menores são nas regiões Norte (53,0%) e Nordeste (56,3%).

