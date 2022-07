Mundo Renúncia coletiva de membros do governo do Reino Unido aprofunda crise do primeiro-ministro Boris Johnson

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Premiê britânico vê derretimento de seu apoio e isolamento crescente após último escândalo do governo envolvendo indicação de político acusado de má conduta sexual Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O britânico Boris Johnson tenta se agarrar ao poder, nesta quarta-feira (06), com o derretimento do apoio do cada vez mais isolado primeiro-ministro, gravemente ferido pela renúncia de uma série de colegas de alto escalão que disseram que ele não estava apto para governar.

Já são ao menos 37 membros do governo do Reino Unido que pediram para sair. Dos 22 que compõem o gabinete do premiê, o núcleo duro do governo, dois já saíram.

Os ministros das Finanças e da Saúde de Johnson renunciaram na noite desta terça-feira (05) após o último escândalo atingir o governo, provocando a saída de membros do governo e a retirada do apoio de legisladores leais.

Com a maré de demissões aumentando, alguns questionaram se o primeiro-ministro poderia preencher as vagas. Johnson procurou reafirmar a autoridade nomeando rapidamente Nadhim Zahawi como ministro das Finanças.

Mas quando o ex-ministro da Educação Zahawi se preparava, na manhã desta quarta-feira, para definir as prioridades do governo, ele foi confrontado com notícias de novas demissões.

O procurador-geral Alex Chalk, o segundo consultor jurídico mais importante do governo, disse que o efeito cumulativo de uma série de escândalos fez com que o público não acreditasse mais que o governo poderia manter os padrões esperados de franqueza.

“Lamento que eu compartilhe esse julgamento”, disse ele. O nível de hostilidade que Johnson enfrenta dentro de seu partido é posto em evidência enquanto ele responde a perguntas no parlamento, nesta quarta-feira, e, mais tarde, diante dos presidentes de comitês selecionados para um interrogatório de duas horas.

“Suspeito que teremos que arrastá-lo chutando e gritando de Downing Street”, disse um parlamentar conservador à Reuters, falando sob condição de anonimato. “Mas se tivermos que fazer dessa maneira, então faremos.”

Johnson, ex-jornalista e prefeito de Londres que se tornou o rosto da saída do Reino Unido da União Europeia, obteve uma vitória eleitoral esmagadora em 2019 antes de adotar uma abordagem combativa e muitas vezes caótica do governo.

Sua liderança esteve atolada em escândalos e erros nos últimos meses, com o primeiro-ministro multado pela polícia por violar as leis do lockdown da Covid-19 e um relatório condenatório publicado sobre o comportamento de funcionários em seu escritório em Downing Street que violaram suas próprias regras de bloqueio.

Também houve reviravoltas políticas, uma defesa malfadada de um legislador que quebrou as regras de lobby e críticas de que ele não fez o suficiente para enfrentar uma crise de custo de vida, com muitos britânicos lutando para lidar com o aumento de combustível e alimentos.

