Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

As equipes trabalharão das 9h às 18h durante cerca de 40 dias. Foto: Divulgação/PMPA As equipes trabalharão das 9h às 18h durante cerca de 40 dias. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Inicia na manhã desta segunda-feira (29), reparos estruturais no Viaduto José Loureiro da Silva, localizado entre as avenidas João Pessoa e Salgado Filho, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local também é conhecido como viaduto da Santa Casa. As equipes trabalharão das 9h às 18h durante cerca de 40 dias. Para possibilitar o serviço, serão realizados bloqueios de meia pista, em cada sentido, que também seguirão à noite. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) monitoram a região para reduzir o impacto na mobilidade.

Equipes substituirão as juntas de dilatação da estrutura do viaduto. Estes componentes também são conhecidos como juntas de movimento que servem para absorver os impactos causados pelo trânsito.

“Antes de entregar um espaço ao poder público, a prefeitura faz reparos estruturais para deixar o local em condições para as demais intervenções realizadas pelo adotante. Para termos um espaço colorido e atrativo, é preciso um prévio estudo de engenharia, além da limpeza e reparos essenciais”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

Adoção do espaço

A pintura, paisagismo, iluminação com lâmpadas LED e manutenção ficarão por conta da rede de lojas de conveniência Alegrow, adotante do espaço. A empresa, que já revitalizou a Travessa Mário Cinco Paus, terá como contrapartida a instalação de uma loja de produtos na parte inferior do viaduto. O contrato, firmado com a Secretaria Municipal de Parcerias, terá duração de cinco anos, podendo ser prorrogado por mais cinco.

