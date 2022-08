Esporte Verstappen ganha GP da Bélgica após largar em 14º depois de penalidade

28 de agosto de 2022

Com a vitória, o holandês abre 93 pontos de vantagem em relação a Perez. Foto: Reprodução/Twitter F1 Com a vitória, o holandês abre 93 pontos de vantagem em relação a Perez. (Foto: Reprodução/Twitter F1) Foto: Reprodução/Twitter F1

O piloto Max Verstappen foi o campeão do Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 1, realizada no circuito de Spa-Francorchamps neste domingo (28). O holandês largou da 14ª posição após sofrer uma punição durante o treino classificatório.

Verstappen, que corre pela Red Bull Racing, teve a melhor volta da corrida e assumiu a primeira posição na 12ª volta, permanecendo nela até a 44ª, e última. Sergio Perez, da também da Red Bull, ficou com o segundo lugar, enquanto Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro, completando o pódio.

É a segunda vitória consecutiva do piloto holandês no circuito e a 29ª da carreira. Verstappen segue na liderança do campeonato, e Perez conquistou a segunda colocação no ranking geral, superando Charles Leclerc, da Ferrari. O GP marcou o retorno da Fórmula 1 após pausa de um mês.

Logo no início da corrida, ocorreram dois acidentes envolvendo, respectivamente, os pilotos Lewis Hamilton e Fernando Alonso e Nicholas Latifi e Valtteri Bottas. Hamilton e Bottas precisaram desistir do GP após os incidentes, ficando nas últimas posições.

Verstappen já tinha conquistado o melhor tempo no treino classificatório no sábado (27), mas recebeu uma penalidade devido a modificações nas unidades de potência do seu carro, perdendo posições para a largada. Com isso, a pole position ficou com o espanhol Carlos Sainz.

Com a vitória, o holandês abre 93 pontos de vantagem em relação a Perez. A próxima corrida será realizada na Holanda.

Alonso e Hamilton

O bicampeão mundial Alonso, da Alpine, estava na terceira posição no grid, com Hamilton, heptacampeão da Mercedes, ao seu lado. Alonso fez uma grande largada para conquistar o segundo lugar e ultrapassar Sergio Perez, da Red Bull, enquanto Hamilton subiu para o terceiro e tentou ultrapassar o espanhol, virando depois de passar a metade do comprimento do carro.

Eles colidiram, com a Mercedes de Hamilton levantando alto no ar e batendo nas calçadas antes de estacionar ao lado da pista – com isso pondo fim ao seu recorde de terminar todas as corridas neste ano.

“Que idiota, fechando a porta do lado de fora”, exclamou Alonso pelo rádio sobre seu ex-companheiro de equipe na McLaren e vencedor com um recorde de 103 corridas.

“Tivemos uma mega largada, mas esse cara só sabe pilotar se largar em primeiro”, criticou.

