Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

A avaliação das propriedades foi feita com base em dados do Programa Carne Angus Certificada. Foto: Eduardo Rocha Foto: Eduardo Rocha

Os vencedores do prêmio “Top Produtor Carne Angus Certificada” serão conhecidos oficialmente em um happy hour na Expointer 2022. O evento, que será realizado na terça-feira (30), visa reconhecer o trabalho dos pecuaristas com maior entrega e porcentagem de certificação no Programa Carne Angus Certificada em dez estados onde, hoje, há unidades frigoríficas certificadas. A cerimônia ocorrerá na casa da Angus, localizada no Boulevard do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), a partir das 19h.

Ao todo, 28 produtores foram contemplados com o prêmio, lançado pela Angus em 2021. Todas as propriedades foram visitadas pelos técnicos do Programa Carne Angus nos meses de julho e agosto. “Foi uma oportunidade única de, além de reconhecer seus trabalhos, conhecer suas histórias como produtores e acompanhar o que vem sendo feito por eles para entregar animais de alta qualidade aos frigoríficos”, pondera a gerente nacional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes.

A avaliação das propriedades foi feita com base em dados do Programa Carne Angus Certificada de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Os vencedores foram reconhecidos em diferentes categorias: Top Quantidade, Top Qualidade, Top Revelação e Top Produtor Brasil Central e Região Sul. Eles são de sete estados do Brasil Central (SP, MS, MT, GO, PA, RO e TO) e de três da região Sul do país (RS, SC e PR), onde, atualmente, estão localizadas unidades certificadas pelo Programa Carne Angus Certificada.

Angus na Expointer 2022

A Associação Brasileira de Angus participa da Expointer 2022 com 161 animais inscritos (66 exemplares de argola e 75 rústicos Angus; 12 de argola e oito rústicos da Ultrablack). A raça terá intensa programação, com julgamentos, eventos na casa no Parque de Exposições Assis Brasil, lançamentos e fórum técnico.

