Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Equipes irão trabalhar das 9h às 16h Foto: Marcelo Noms/SMSUrb PMPA Equipes irão trabalhar das 9h às 16h (Foto: Marcelo Noms / SMSUrb PMPA) Foto: Marcelo Noms/SMSUrb PMPA

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) deu início, nesta segunda-feira (31), à revitalização do Túnel da Conceição, no Centro de Porto Alegre. Desde as 9h, as equipes da prefeitura trabalham na limpeza, pintura e em pequenos reparos da estrutura.

O serviço ocorre no sentido bairro-Centro e, com isso, o trânsito fica em meia pista na entrada do túnel. A revitalização deve ocorrer durante todo o mês de fevereiro nos dois sentidos de forma alternada. As equipes irão trabalhar diariamente das 9h às 16h para evitar os horários de pico da manhã e do fim da tarde.

Elevada

A Elevada da Conceição, que faz ligação com o túnel, começou a ser revitalizada em fevereiro de 2021. Foi feita a instalação de 22 projetores, com circuito de 350 metros e manutenção de mais 20 pontos embaixo da elevada, realizados pela concessionária IPSul, instalação de quatro floreiras com as mudas do Viveiro Municipal, recuperação do guarda corpo metálico, pintura meio-fio, implantação de dez lixeiras novas, pintura com tinta antipichação e recuperação do passeio. No entorno da Elevada da Conceição, a prefeitura ainda pintou 14 faixas de segurança.

Grafite

Como parte do projeto de recuperação da área, em junho do ano passado, algumas das colunas da Elevada da Conceição foram grafitadas com a história dos estádios da dupla Gre-Nal.

O artista Lucas Anão retratou os estádios do Grêmio e os principais personagens do clube. A trajetória do Internacional foi retratada pelo artista Alan Vieira, que ilustrou o Estádio dos Eucaliptos e o Beira-Rio antes e após a reforma. Nomes como Falcão e Tesourinha, ex-jogadores do clube, também fazem parte do grafite.

