Rio Grande do Sul Repasses do Judiciário ultrapassam R$ 7 milhões

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

As penas pecuniárias são uma medida alternativa à prisão aplicada em casos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo. Foto: Marcos Santos/USP Imagens As penas pecuniárias são uma medida alternativa à prisão aplicada em casos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Mais de R$ 7 milhões já foram liberados pelo Poder Judiciário Gaúcho às entidades de saúde para que possam prestar atendimento nos casos relacionados à pandemia Covid-19, o coronavírus.

As verbas oriundas das penas pecuniárias vêm representando um incremento significativo ao Rio Grande do Sul para aquisição de equipamentos, materiais e insumos médico-hospitalares que auxiliem o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente combatendo o avanço da doença.

As penas pecuniárias são uma medida alternativa à prisão aplicada em casos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo. O valor da pena é pago em dinheiro e fica depositado em contas das VECs (Varas de Execuções Criminais) administradas por magistrados. Até o momento, essas unidades já liberaram R$ 5,8 milhões.

Soma-se ao repasse das VECs, R$ 1,3 milhão, vinculados à Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) do RS. Desse montante, R$ 300 mil já foram destinados à Susepe e R$ 1 milhão está reservado para o Poder Executivo.

A liberação dessas verbas está acontecendo diariamente, com a chegada de novos pedidos de entidades de saúde públicas e privadas prestadores e serviço ao SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado.

Os valores já liberados e as entidades beneficiadas foram divulgados e podem ser consultados no site do TJRS (Tribunal de Justiça do RS).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul