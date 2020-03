Política “Isolamento não pode ser imposto de forma quase eterna”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Bolsonaro falou com exclusividade ao programa Alerta Nacional. Foto: Reprodução Bolsonaro falou com exclusividade ao programa Alerta Nacional. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Reprodução

Jair Bolsonaro conversou ao vivo com o apresentador Sikêra Jr no Alerta Nacional nesta segunda-feira (30). O presidente falou sobre as iniciativas do governo federal para o combate do coronavírus.

Bolsonaro explicou as medidas econômicas para tentar aliviar o desemprego. “Hoje o senado aprovou, depois da câmara, um abono de R$ 600 para o trabalhador informal”, disse.

Ainda falando sobre as consequências econômicas, Bolsonaro falou: “Vamos ter um problema seríssimo, amanhã ou depois, que vai ser o desemprego”. E ainda completou: “Os danos causados pelo desemprego vão ser maiores que o vírus em si”, afirmou.

O presidente ainda falou sobre o risco de contrair o vírus. “Ninguém tá dizendo que você ou eu não vai pegar esse vírus. Quase todo mundo vai pegar. O que a gente tá tentando fazer é não deixar todo mundo pegar o mesmo tempo”, explicou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política