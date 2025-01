Esporte Repercute nos meios esportivos do País a morte do jornalista Léo Batista, aos 92 anos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

O narrador e apresentador estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Jornalistas, atletas, fãs e clubes de futebol do Brasil foram às redes sociais nesse domingo (19) para lamentar e homenagear Léo Batista, a “voz marcante” do jornalismo brasileiro, que morreu neste domingo (19) aos 92 anos.

O narrador e apresentador estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios D’Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista deu voz a notícias como a morte de Getúlio Vargas e participou de quase todos os telejornais da TV Globo, onde trabalhou por 55 anos – até pouco antes de ser internado.

O pentacampeão do mundo de futebol, capitão da seleção brasileira em 2002, Cafu falou sobre a importância que Léo Batista teve para quem acompanhava os esportes no Brasil.

“Quando se fala de jornalistas, e de pessoas que marcaram o futebol, a gente lembra do Léo Batista. Um personagem que vai ficar eternizado em todos nós. A voz, a maneira que ele levava a informação, eu tenho certeza de que vai ficar marcado em todos nós”, disse Cafu, em entrevista à GloboNews.

“Como eu tive vontade de ser entrevistado pelo Leo Batista, só para ficar olhando e admirando alguém que foi tão importante para o mundo e para o futebol também. Infelizmente não tive essa sorte de ser entrevistado por ele”, completou o ex-jogador.

O comentarista esportivo Leonardo Bertozzi foi um dos primeiros a postar em suas redes sobre a morte de Léo. O jornalista destacou seu poder de comunicação. “A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista. Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande abraço”, escreveu Bertozzi.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou a morte do apresentador Léo Batista. “Nos despedimos hoje de Léo Batista, ícone do jornalismo brasileiro, a voz marcante da televisão brasileira, aos 92 anos. O seu talento para a narração foi descoberto cedo, nas rádios do interior de São Paulo, quando ainda era adolescente. Por mais de sete décadas, Léo Batista cativou a atenção dos brasileiros em históricas narrações esportivas em Copas do Mundo, Olimpíadas e na Fórmula 1. Entre tantos programas, merece especial menção o inesquecível quadro em que anunciava os resultados da loteria esportiva aos domingos no Fantástico, da TV Globo, ao lado da zebrinha”, relembrou o presidente.

“Um profissional dedicado e muito querido que trabalhou até os últimos dias de vida. O Brasil sentirá a falta do grande profissional e seu talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do grande Léo Batista”, escreveu Lula.

O apresentador Milton Leite também fez questão de prestar homenagem. “Morre Léo Batista. Mais uma lenda da TV e do rádio no céu!”, disse.

A jornalista e repórter do Globo Esporte Nadja Mauad lembrou do primeiro contato que teve com Leo Batista e como ele foi carinhoso. “Encontrei o Léo Batista na redação do Jardim Botânico. Coração acelera, o cara é um ícone, especialmente pra uma menina que cresceu com ele. Ele vira e diz: “Você não é aquela menina com nome árabe?”, escreveu Mauad.

O jornalista e escritor Arthur Dapieve comentou na Globonews que é difícil lembrar de Léo Batista sem um sorriso no rosto. “É difícil não lembrar do Léo sem um sorriso no rosto, por tudo que ele representa nas nossas vidas. Quis o destino que ele morresse no dia tradicional das rodadas de futebol, domingo à tarde”.

“Ele está muito associado, embora não tenha feito só isso, ao futebol do Brasil, por conta de narração nas rádios de São Paulo e depois no Rio de Janeiro, quando ele se estabelece na década de 50 ainda. Então ele desempenha um papel no imaginário afetivo, ele e a zebrinha, as entrevistas dele (…) ele era aquilo. Adorava contar histórias”.

“É uma tristeza, naturalmente. Mas sabendo da vida longa, produtiva e tão benéfica pra tanta gente, a gente está aqui prestando essa homenagem para o Léo Batista”, comentou Dapieve.

Clubes

Além de colegas de profissão e outras personalidades, vários clubes do futebol brasileiro também prestaram homenagem a Léo. Clube de coração do apresentador, o Botafogo se despediu de Léo com uma bonita homenagem em suas redes.

“Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o “Tempo de Botafogo”’, escreveu o Glorioso.

O Inter também se manifestou em suas redes sociais: “O Clube do Povo lamenta a partida de Léo Batista, profissional que se tornou referência no jornalismo esportivo brasileiro. Nossa solidariedade e o desejo de força aos familiares e amigos neste momento de dor. Descanse em paz.”

Já o Grêmio declarou em sua conta no X: “É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Léo Batista, conhecido por sua voz marcante, nos deixou neste domingo. O Grêmio se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs.”

Muitos outros times, como Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Bangu, também postaram em suas redes sobre Léo Batista. As informações são do portal de notícias G1.

