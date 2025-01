Esporte Diretor do Santos fala sobre a possível contratação de Neymar

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O dirigente não nega o interesse na contratação do craque brasileiro (foto) Foto: Guilherme Kastner/Santos O dirigente não nega o interesse na contratação do craque brasileiro. (Foto: Guilherme Kastner/Santos) Foto: Guilherme Kastner/Santos

Pouco antes da partida do Santos neste domingo (19), Pedro Martins, CEO do Santos, falou sobre a possível contratação de Neymar para esta temporada. A chegada do craque no time paulista tem se tornado assunto do último final de semana.

Segundo o diretor santista, ainda não há nada fechado entre o clube e o jogador. Porém, o dirigente não negou o interesse na negociação.

“Quando o assunto é Neymar não dá para falar que o Santos não se interessa, porque a maioria dos clubes do mundo vão se interessar por ele. Pelo nível de jogador que ele é, pelo que ele pode representar para o Santos e pela bela história que ele tem com a instituição”, disse.

“Não tem nada encaminhado, nada fechado. O clube está monitorando a situação do Neymar para ver como ele vai resolver o caso dele com o clube atual (Al-Hilal). O Neymar tem um contrato com o clube. Se eles se resolverem por lá, a gente avalia como que pode ficar essa possível vinda para cá”, concluiu.

Sobre a negociação

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista esportivo especializado em transferências no futebol O Santos já apresentou uma proposta de empréstimo para o Al-Hilal, e aguarda um sinal positivo para finalizar a negociação.

