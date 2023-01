Notícias Réplica da Constituição roubada por vândalos é devolvida ao Supremo Tribunal Federal

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Réplica roubada foi recuperada no sul de Minas Gerais. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

A réplica da Constituição Federal roubada no domingo (8) do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por vândalos foi devolvida nesta sexta à Corte. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, recebeu a Constituição das mãos do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino.

Após o encontro, ele afirmou que “assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia”.

“Nós reiterarmos que extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla união nacional. União, portanto, que ultrapassa os Poderes, as instituições e deve aprender a sociedade, porque os terroristas se nutrem exatamente da inoculação do pânico”, afirmou o ministro.

O exemplar ficava em exposição no Salão Branco e foi levado por golpistas durante a depredação da sede dos três poderes. Um homem apareceu em imagens segurando a réplica. Já o exemplar original da Constituição Federal que integra o acervo do STF, um dos cinco disponíveis, não foi alvo da ação dos vândalos, seguindo preservado no Museu da Suprema Corte.

Varginha

O livro foi devolvido na Polícia Federal de Varginha, em Minas Gerais, a 875 quilômetros do Distrito Federal, de onde foi levado.

Em depoimento, o designer Marcelo Fernandes Lima, 50 anos, disse que o levou para que não fosse destruído. Também afirmou que pensou em devolvê-lo a algum policial na Praça dos Três Poderes, mas que a situação estava “caótica”. É ele quem aparece em um vídeo com a réplica nas mãos, em cima da estátua da Justiça, em frente ao edifício do STF.

No depoimento, ele disse que, ao chegar ao STF, viu que vários objetos e vidros quebrados e três pessoas saindo do local com um livro grande nas mãos. “Eles gritavam: ‘Vamos rasgar, vamos rasgar'”.

Segundo ele, percebendo que se tratava de um exemplar da Constituição Federal, “achou aquilo um absurdo e tomou o livro das mãos daquelas pessoas, para que não fosse destruído”. O designer também negou ter participado da depredação.

O morador de São Lourenço também disse que como não sabia o que fazer com o livro naquele momento de tumulto, levou o mesmo consigo, pois certamente seria destruído por radicais que ali estavam. Ele foi liberado após a entrega.

No Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comemorou: “A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada. Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá.”

