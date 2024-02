Economia Reservas internacionais do Brasil sobem 9,3% em 2023 e chegam a US$ 355 bilhões

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

O aumento das reservas cambiais no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi motivado pelo ingresso de recursos no País no montante de US$ 11,5 bilhões. Foto: Freepik

O Brasil encerrou 2023 com US$ 355 bilhões em reservas internacionais, uma espécie de “poupança” que o governo faz em moedas estrangeiras e que funciona como um seguro contra crises externas.

O número representa um crescimento de 9,3%, ou US$ 30,3 bilhões, em relação ao patamar do ano anterior (US$ 324,7 bilhões).

A vantagem de ter esses dólares guardados é que isso dá garantias contra eventuais crises no mercado internacional, como a da Rússia em 1998 (resultou em uma desvalorização do Rublo e na declaração da moratória – interrupção dos pagamentos externos até a renegociação da dívida externa), ou eventuais retiradas de recursos por investidores.

Com os dólares, o País tem mais autonomia e não fica dependente, por exemplo, de empréstimos externos como os do Fundo Monetário Internacional (FMI), buscados recentemente pela Argentina.

O governo acumula a moeda norte-americana de três formas:

– comprando dólares no mercado,

– recebendo por suas aplicações (geralmente em títulos do Tesouro norte-americano), ou

– fazendo emissões de títulos da dívida pública no mercado internacional.

Crescimento em 2023

O aumento das reservas cambiais no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi motivado pelo ingresso de recursos no País no montante de US$ 11,5 bilhões.

Além disso, também se deve ao fato de o Banco Central (BC) não ter vendido dólares para conter movimentos fortes de retiradas de recursos, como o registrado durante a pandemia da Covid-19, em 2020.

O recebimento de dividendos pelas reservas também ajudou no crescimento dos ativos brasileiros, assim como o retorno de US$ 13 bilhões em um tipo de empréstimo (chamado de leilão de linha) feito ao mercado financeiro anteriormente.

Em 2022, quando as reservas tiveram uma queda de US$ 37,3 bilhões, o BC vendeu US$ 570 milhões em dólares no mercado à vista, e US$ 11,5 bilhões nos chamados leilões de linha. Além disso, US$ 6,46 bilhões deixaram o País por conta de operações comerciais e financeiras.

Embora o crescimento tenha ocorrido no primeiro ano da gestão Lula, a administração da política cambial (compra e venda de dólares, leilões de linha e intervenções no mercado futuro) é uma atribuição do BC, que possui autonomia legal desde 2021.

Dentro de uma política de livre flutuação do real, a instituição tem esclarecido que intervêm no câmbio somente em momentos específicos: para evitar movimentos bruscos no dólar, quando há uma falta de divisas no mercado ou quando vê algum tipo de distorção na formação de preço, por exemplo.

