Rio Grande do Sul Respiradores doados pelo Ministério da Saúde são distribuídos a hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os equipamentos contemplarão 38 hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre e do interior do Estado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Os equipamentos contemplarão 38 hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre e do interior do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul começou a distribuir, nesta quinta-feira (18), os cem respiradores doados pelo Ministério da Saúde a hospitais gaúchos. Fundamentais para o enfrentamento da Covid-19, os equipamentos ajudam pacientes em estado grave que não conseguem respirar sozinhos.

“O envio desses equipamentos tão importantes para garantir o atendimento à população é um reforço à nossa rede hospitalar. Não podemos deixar de salientar e de agradecer ao Ministério da Saúde por esse suporte”, disse o governador Eduardo Leite.

São 35 respiradores de transporte, que ajudam na manutenção da vida do paciente até ser transferido para outro respirador, e 65 beira-leito, utilizados nas UTIs. Os equipamentos contemplarão 38 hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre e do interior do Estado.

“Temos uma grande demanda, mas entramos em contato com os hospitais e mapeamos aqueles que já têm camas e os monitores, para que os leitos possam ser instalados”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Veja aqui quais hospitais receberão os equipamentos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul