Agro A 43ª Expointer será realizada de 26 de setembro a 4 de outubro

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em 2020, a feira celebra os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapdr Neste ano, a feira celebra os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, anunciou, nesta quinta-feira (18), a nova data de realização da Expointer 2020: de 26 de setembro a 4 de outubro.

A feira, que neste ano celebra os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, deverá contar com protocolos de segurança definidos pela Secretaria da Saúde para evitar a propagação do novo coronavírus. Entre eles, estão sendo estudados a medição da temperatura corporal dos visitantes e túneis de desinfecção nos portões de entrada do evento.

De acordo com Covatti Filho, serão mapeados todos os processos necessários para a realização da feira e encaminhados para análise da Secretaria da Saúde e do Comitê da Crise do Covid-19. “Tudo é possível, vamos trabalhar com todas as hipóteses e discutir todas a ações de proteção possíveis. Nosso trabalho é garantir segurança aos participantes e expositores”, garantiu o secretário, acrescentando que a feira deve marcar a retomada do crescimento econômico do Estado.

A Expointer é considerada a maior feira de agropecuária da América Latina. “É muito importante o produtor saber que nossa disposição é de que a feira aconteça. Estamos fazendo todos os esforços para isso, mas sempre iremos primar pela saúde de todos que irão comparecer “, assegurou Covatti.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro