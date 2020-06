Rio Grande do Sul Durante a pandemia, RS aumenta em 67% o número de leitos de UTI para atendimento de pacientes do SUS

18 de junho de 2020

Um dos locais com ampliação é São Sebastião do Caí, onde o Hospital Sagrada Família habilitou cinco novos leitos

O governo do Rio Grande do Sul informou que, desde o início da pandemia de coronavírus, adotou como prioridade aumentar a capacidade de atendimento do sistema público de saúde. A meta era ampliar em pelo menos 60% o número de leitos de UTI para atendimento de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Nesta quinta-feira (18), o governador Eduardo Leite anunciou que o percentual já foi superado. Antes da pandemia, o Estado tinha 933 leitos de UTI adultos do SUS. Até agora, já foram habilitados mais 624 – um aumento de 66,8%, somando 1.557 unidades.

Além desse total, outros 33 leitos estão prontos e aguardam habilitação pelo Ministério Saúde para começarem a operar. Com isso, o Rio Grande do Sul somará 1.590 leitos de UTI públicos, alcançando uma ampliação de 70,4% da capacidade.

“Essa ampliação tem o objetivo de evitar um colapso no sistema público de saúde e impedir que pessoas morram sem chance de serem atendidas, como, infelizmente, vem ocorrendo em outros locais. Além disso, vai ser fundamental para atendermos à demanda que começa agora, com as doenças respiratórias comuns ao inverno, além dos casos de Covid-19”, afirmou o governador durante transmissão virtual.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, destacou que o governo está fazendo uma grande força para ampliar o sistema de atendimento e agradeceu pela parceria de municípios e entidades. “Hoje é um dia de gratidão”, concluiu.

