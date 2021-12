Porto Alegre Restaurante Popular da Zona Norte de Porto Alegre inicia atendimento

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Cem almoços gratuitos serão servidos diariamente. Foto: Giulian Serafim/PMPA

O almoço desta quinta-feira (9) para os moradores em situação de vulnerabilidade das imediações da rua Caetano Fulginiti, 95, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, foi diferente. Às 12h abriu o restaurante Prato Alegre da região.

O autônomo Douglas Fernandes comemorou: “Há um mês não consigo almoçar. Fico em busca de trabalho durante o dia todo e só estava conseguindo comer uma vez ao dia. É muita alegria isto. Estou chamando todos os conhecidos.”.

Alexandre da Silva também demonstrou felicidade. “Muito bom isso. Eu perdi uma perna, não posso trabalhar e ajudar minha vó onde moro. O almoço garantido ajuda muito a gente.”

Com o novo espaço, passam a ser oferecidas 4,4 mil refeições por semana, sendo 800 diárias e 400 aos finais de semana, nos restaurantes Prato Alegre da Capital. O restaurante do Centro atende também aos sábados e domingos, com 200 refeições/dia. Os demais, da Lomba, Restinga , Cruzeiros e agora Zona Norte servem 100 refeições/dia cada um.

A prefeitura vai investir R$ R$ 2,6 milhões/ano em todos os restaurantes. “A pandemia acentuou o nível de pobreza. Trabalhamos para agilizar o processo e podermos abrir este novo espaço ainda em 2021. É muito gratificante ver os olhos felizes das pessoas que hoje aqui estão”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt que acompanhou a abertura do restaurante.

O local terá administração da Organização da Sociedade Civil (OSC), Associação Beith Shalom, selecionada por meio de chamamento público e que administra os restaurantes de Centro, Cruzeiro e Lomba do Pinheiro. O presidente da entidade, Niles Kael Junior, afirma ser uma satisfação assumir mais este serviço. “Queremos ir além de servir os almoços, mas também trabalhar projetos sociais com as famílias. Este é mais um espaço que nos permite isso”, comenta. A fiscalização é da Unidade de Segurança Alimentar da SMDS.

Restaurantes Populares em Porto Alegre

Todos os dias

Centro – Rua Garibaldi, 461

De segunda a sexta-feira

Rua Dona Otília, 210, Vila Cruzeiro

Rua Cacimbas, 159, Lomba do Pinheiro

Estrada Chácara do Banco, 71, Restinga

Rua Caetano Fulginiti, 95- Rubem Berta.

