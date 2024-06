Porto Alegre Restaurante Popular do Centro de Porto Alegre reabre nesta quinta-feira com entrega de marmitas

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Inicialmente, o serviço será prestado com entrega de marmitas, no horário do almoço, a partir das 11h Foto: Maria Ana Krack/PMPA (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Nesta quinta-feira (27), o Restaurante Popular do Centro de Porto Alegre (rua Garibaldi, 461) retoma o atendimento gratuito para a população. Inicialmente, o serviço será prestado com entrega de marmitas, no horário do almoço, a partir das 11h. Situado no térreo, o refeitório foi limpo, pintado e recebeu nova rede elétrica.

Equipamentos como buffet e mesas foram comprados, mas os fornecedores ainda não os entregaram. A reabertura plena, com alimentação no local, deve ocorrer nas próximas semanas. Este é o maior dos seis restaurantes populares coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, instalados em diversas regiões.

A unidade da Ilha da Pintada também foi limpa e recebeu nova pintura, além de outras melhorias. Ainda assim, segue sem previsão de reabertura, pois é necessário esperar a chegada de novos equipamentos adquiridos para o local e que o nível do Guaíba caia ainda mais.

Restaurantes populares – Os espaços oferecem refeições gratuitas às pessoas em situação de rua, além de idosos e famílias em alta vulnerabilidade social. Para acessar o serviço basta estar incluído no Cadastro Único (quem não tiver, pode solicitar o cadastramento na hora). Os locais contam com acompanhamento nutricional, cardápio balanceado e variado.

Quinta-feira, 27 – Reabertura

Restaurante Popular do Centro (inicialmente com entrega de marmita)

Rua Garibaldi, 461;

De segunda-feira a domingo, para o almoço, a partir das 11h.

Restaurantes abertos para almoço – a partir das 11h, de segunda a sexta

– Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210

– Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159

– Restinga: Estrada Chácara do Banco, 71

– Rubem Berta: rua Caetano Fulginiti, 95

