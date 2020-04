Acontece Restaurantes do Sesc disponibilizam refeições na modalidade take away a preços populares

Uma novidade saudável, segura e barata de almoço já está disponível para os moradores de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Gravataí, desde a última segunda-feira (27). Os restaurantes do Sesc/RS estão atendendo na modalidade take away, ou seja, pegue e leve, com preços populares. Para evitar filas e aglomerações, os interessados devem encomendar as refeições previamente.

O horário de atendimento é das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira. Para oferecer o serviço com segurança e garantir a proteção de clientes e colaboradores, a equipe está tomando todas as medidas necessárias, observando o uso de máscaras protetoras e orientando o público a manter a distância indicada pelo Ministério da Saúde.

Confira os locais e valores:

Porto Alegre – Sesc Centro Histórico

Endereço: Rua Vigário José Inácio, 718

Horário de atendimento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 9h às 13h

Telefone para encomendas: (51) 3286-6868

Valores:

R$ 5 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 6 para o público em geral

Porto Alegre – Sesc Centro

Endereço: Av. Alberto Bins, 665

Horário de atendimento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 9h às 12h

Telefone para encomendas: (51) 3284-2000 e (51) 98608-5456

Valores:

R$ 5 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 6 para o público em geral

Porto Alegre – Sesc Navegantes

Endereço: Av. Brasil, 483

Horário de atendimento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 9h às 12h

Telefone para encomendas: (51) 3342- 5099

Valores:

R$ 5 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 6 para o público em geral

Sesc Gravataí

Endereço: Rua Anápio Gomes, 1241

Horário de atendimento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 9h às 12h

Telefone para encomendas: (51) 3497-6263

Valores:

R$ 5 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 6 para o público em geral

Sesc Bento Gonçalves

Endereço: Rua General Cândido Costa, 65, 15º andar

Horário de atendimento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 8h às 13h

Telefone para encomendas: (54) 3452-0757

Valores da comida para levar:

R$ 9 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 10 para o público em geral

Valores para comer no local:

R$ 8 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 9 para o público em geral

Sesc Caxias do Sul

Endereço: Rua Moreira Cesar, 2462

Horário de atendimento: das 11h30 às 14h, de segunda a sexta-feira

Horário para encomendas: das 9h às 11h

Telefone para encomendas: WhatsApp (54) 98407-0351 e telefone (54) 3209-8250

Valores:

R$ 5 para clientes com Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços ou Empresários

R$ 6 para o público em geral

